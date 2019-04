BIG CITY BEATS 30 WORLD CLUB DOME EDITION - Mixed by Timmy Trumpet, Felix Kröcher, Le Shuuk

Gute News für alle, die es bis zu diesem Ereignis einfach nicht mehr aushalten können. Die offizielle Compilation, die Big City Beats Vol. 30 - WORLD CLUB DOME Edition, wird in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Labelpartner Kontor Records am 26. April 2019 veröffentlicht. Die aufwendig gestaltete CD Box wird der Extravaganz des großen Events in nichts nachstehen und die geballte Energie und Leidenschaft des „größten Clubs der Welt“ auf drei CDs komprimieren. Mit exklusiven DJ Mixen sorgen die angesagten DJs Timmy Trumpet, Felix Kröcher und Le Shuuk für das unbeschreibliche BigCityBeats Wochenend-Feeling.TRACKLIST:BigCityBeats Vol. 30 Disc 1 - Mixed by Timmy Trumpet1. Alok & Timmy Trumpet - Metaphor2. W&W x Armin van Buuren - Ready To Rave3. Calvin Harris, Sam Smith - Promises (David Guetta Remix)4. Niels van Gogh - Pulverturm (Tiësto's Big Room Remix)5. Timmy Trumpet & Maddix - The Prophecy6. Oliver Heldens feat. Danny Shah - What The Funk (Steve Aoki Remix)7. Dimitri Vegas & Like Mike x Armin van Buuren x W&W - Repeat After Me8. Blasterjaxx & Timmy Trumpet - Narco9.Tujamo - Get Up10. Swanky Tunes - Big Love To The Bass11. Armin van Buuren - Blah Blah Blah (Brennan Heart & Toneshifterz Remix)12. Timmy Trumpet & Sub Zero Project feat. DV8 - Rockstar13. Sunset Bros, Mark McCabe - I'm Feeling It (Code Black Remix)14. Juicy M vs. Subshock & Evangelos - Psyhaus15.Matroda - They Call Me16. Mike Williams - I Got You17.BROHUG - Swag18. KSHMR - Magic19. evenn - Lollipop20. Steve Aoki feat. BTS - Waste It On Me (W&W Remix)21. Loopers - I’m Good22. Sagi Abitbul - Macha23. Ran-D - Zombie (Bassjackers Remix)24. Showtek feat. We Are Loud & Sonny Wilson - Booyah (TNT aka Technoboy & Tuneboy Remix)25. Wolfpack & Eastblock Bitches - Apache Anthem26. Hasse de Moor x Curbi - ADHD27. Hardwell feat. JGUAR - Being Alive28. Vini Vici & Timmy Trumpet feat. Symphonic - 10029. Hanne Mjøen - Sounds Good To MeDisc 2 - Mixed by Felix Kröcher01. Rebuke - The Pipe (Original Mix)02. Julian Jeweil - Mars (Original Mix)03. Coyu - Vacuum 3000 (Coyu Raw Mix)04. Tim Xavier - UFO Kommt (Original Mix)05. Roberto - The Jester (Original Mix)06. Rehmark - Abstract Traits (Original Mix)07. Adam Beyer - Teach Me (Amelie Lens Main Mix)08. Beico & Mt93 - Control (Original Mix)09. Pleasurekraft - G.O.D. (Gospel of Doubt) ft. Casey Gerald (Spektre Remix)10. Carl Cox - Dark Alleys (Carl Cox Remake)11. Alex Stein & Black Roof - Radium (Original Mix)12. Thomas Hoffknecht - High Voltage (Original Mix)13. Eats Everything - Space Raiders (Charlotte de Witte Remix)14. Sian - Red Tide (Original Mix)15. Alan Fitzpatrick - Eleven Eleven (Original Mix)16. Hidden Empire - Cashmere (Original Mix)Disc 3 - mixed by Le Shuuk1. Le Shuuk – Gold Baby2. KURA - Nothing Else Matters (Extended Mix)3. Steff da Campo X Dave Crusher - September (Extended Mix)4. Tiësto - Grapevine5. ROBIN SCHULZ - Speechless (feat. Erika Sirola) [Lucas & Steve Remix]6. D´Angello & Francis vs Le Shuuk – Rave Heart (Jaxx & Vega Edit)7. Mike_Candys - Pump_It_Up_8. Cuebrick - Wonderful Days9. Promise Land - I N33D10. Alle Farben & ILIRA - Fading (Le Shuuk Remix)11. GALANTIS - Emoji (Yves V Extended Mix)12. Platinum Dough - Funksoul Brother13. CMC$ / GRX / The Six / Hibell - X's (Seth Hills Extended Remix)14. Le Shuuk & Dr. Rude Feat. Jesse Lyons - Rise15. Harris & Ford - Drop Me Amadeus (Radio Edit)16. MEGandFOX - Alien17. Swanky Tunes - Big Love To The Bass (Extended Mix)18.Timmy Trumpet & Maddix - The Prophecy (KAAZE Extended Remode)19. John Christian - The House Is Mine (Extended Mix)20. Vintage Culture & Adam K - Save Me (feat. MKLA) [Extended Mix]