Big City Beats 29 (World Club Dome 2018 Winter Edition)

Nachdem am Anfang des Jahres das WORLD CLUB DOME Zero Gravity Event in der Schwerelosigkeit einen der größten Hypes der Clubmusic auslöste - fast 200 TV-Stationen, über 500 Print- sowie Online-Medien weltweit berichteten darüber, womit 50 WorldClubber eine Milliarde Menschen erreichten, lud im Sommer der BigCityBeats WORLD CLUB DOME 2018 - The Hollywood Edition mit 160.000 Club-Music Fans aus 70 Nationen auf einem 750.000 m2 großen Freiluft-Areal und der ausverkauften Commerzbank-Arena in Frankfurt ein. Zum Ende des Jahres steht nun der BigCityBeats WORLD CLUB DOME 2018 – Winter Edition an.Wer es bis Mitte November nicht mehr aushalten kann, dem sei die offizielle Compilation zum „größten Club der Welt“ empfohlen. Passend zu diesem Ereignis veröffentlichen BigCityBeats in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Labelpartner Kontor Records am 19. Oktober 2018 die neue BigCityBeats Vol. 29 - WORLD CLUB DOME Winter Edition. Die aufwendig gestaltete CD Box wird der Extravaganz des großen Events in nichts nachstehen und die geballte Energie und Leidenschaft des „größten Clubs der Welt“ auf drei CDs komprimieren. Mit exklusiven DJ Mixen sorgen die angesagten DJs LE SHUUK und PLASTIK FUNK sowie DJane ANNA REUSCH für das unbeschreibliche BigCityBeats Wochenend-Feeling. Mit dabei Tracks und Chartbreaker von Alle Farben, Axwell^Ingrosso, Armin van Buuren, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Kygo, Martin Garrix, Robin Schulz, Steve Aoki, The Chainsmokers, Tiësto und vielen mehr!Bigroom-Sound gibt dabei auf der ersten Scheibe den Ton an. BigCityBeats Resident-DJ Le Shuuk hat diesen 21 Tracks umfassenden DJ-Mix dafür angefertigt. Die zweite CD steht unter den Namen WCD Pool Sessions. Hier gibt es feinen Techno und Tech-House auf die Ohren. Fast ausschließlich angesagter Underground-Sound ist hier zu finden. Kein Kommerz, keine Chart-Musik gemixt von der Wiesbaderin Anna Reusch. CD Nummer drei ist unter Plastik Funks Fingerspitzengefühl gemixt und umfasst neben einigen Chart-Hits auch zahlreiche coole Club-Tracks. Der Düsseldorfer tourt im Moment in der gesamten Welt rum und hat bei dem BigCityBeats WORLD CLUB DOME 2018 – Winter Edition ein Heimspiel.Wenn am 16., 17. und 18. November 2018 die MERKUR SPIEL-ARENA in Düsseldorf zum "größten Winter Club der Welt“ wird, der nur drei Tage seinen Türen öffnet, geben sich Superstars wie Dimitri Vegas & Like Mike, Marshmello, Sebastian Ingrosso, The Black Eyed Peas, The Chainsmokers, Don Diablo, Gestört aber GeiL, NERVO, Robin Schulz, SIGMA, Le Shuuk, Lucas & Steve, Moguai, Plastik Funk, Bolier oder Curbi die Klinke in die Hand.BigCityBeats betont: "Wir sind KEIN Festival - wir sind ein Club, der nur drei Tage im Jahr öffnet...“!BIG CITY BEATS 29 - WORLD CLUB DOME 2018 WINTER EDITION3 CDs. 58 Tracks. 4 Stunden BigCityBeats in the Mix.Mehr Wochenende kann man einfach nicht fühlen!Hier geht’s zum Youtube Minimix:asap.Big City Beats 29 (World Club Dome 2018 Winter Edition)Format: 3CD & DownloadVÖ: 19.10.2018EAN: 4251603205873Art.Nr.: 1020587BCITracklist:CD1BIGCITYBEATS ARENAMIXED BY LE SHUUK01. INTRO - TAKE OFF VOL. 2902. LE SHUUK & JACK WILBY - SIMPLIFY03. TIMMY TRUMPET & MAX VANGELI - BOOTY SHAKE04. KSHMR FEAT. JAKE REESE - CARRY ME HOME05. ARMIN VAN BUUREN - BLAH BLAH BLAH (BASSJACKERS REMIX)06. AFROJACK & DISTO - MY CITY07. LE SHUUK & MAX LEAN FEAT. TOSH - STOP (ESH REMIX)08. CHOCOLATE PUMA & WIWEK - WAN TU09. DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE & HARDWELL - UNITY10. MADDIX & KEVU FEAT. LEPRINCE - SOLDIER11. AAZAR & CESQEAUX - BOOTY TIME (YELLOW CLAW & STOLTENHOFF REMIX)12. MARTIN GARRIX, DON DIABLO FEAT. KHALID - OCEAN (DON DIABLO REMIX)13. HENRY FONG & LADY BEE FEAT. RICHIE LOOP - POM POM14. STEVE AOKI, DEORRO, MAKJ & MAX STYLER - SHAKALAKA15. ZATOX - SURVIVE16. BREATHE CAROLINA & DROPGUN FEAT. KALEENA ZANDERS - SWEET DREAMS17. HARDWELL & BLASTERJAXX FEAT. MITCH CROWN - BIGROOM NEVER DIES18. GALANTIS FEAT. UFFIE - SPACESHIP (MOTI REMIX)19. ALLE FARBEN & YOUNOTUS & KELVIN JONES - ONLY THING WE KNOW20. DYNORO & GIGI D'AGOSTINO - IN MY MINDBONUS TRACK:21. LE SHUUK & MAX LEAN FEAT. ANDUSCHUS - DANCECD2WCD POOL SESSIONSMIXED BY ANNA REUSCH01. ANIMAL TRAINER - EUPHORIE02. COLLECTIVE STATES - CARBON FREEZE03. CARL COX - I WANT YOU (FOREVER) [JOSH BUTLER REMIX]04. ASIO - A LITTLE BIT HARDER (KAISERDISCO RETOUCH)05. NIC FANCIULLI - AFTER TIME (ADANA TWINS REMIX)06. MUNIMUNI & SEELENWALD - MISSING LINK (TIEFSCHWARZ REMIX)07. JODY BARR - MARLON BRANDO08. GUI BORATTO - 61809. KAISERDISCO, KAROTTE - CRANE10. PAUL KALKBRENNER - PART FOUR11. ROBERTO CAPUANO - DEFINE12. RAMIRO LOPEZ & ANDRES CAMPO - FLUOR13. [WEX 10] - CAROLO14. SPARTAQUE - WHO YOU ARECD3BIGCITYBEATS CLUBMIXED BY PLASTIK FUNK01. PLASTIK FUNK FEAT. MR. V - THE LIFE02. RETROVISION - GET DOWN03. TIËSTO & MESTO - COMING HOME04. ALLE FARBEN FEAT. RHODES - H.O.L.Y. (PLASTIK FUNK REMIX)05. DAVID GUETTA, MARTIN GARRIX & BROOKS - LIKE I DO06. VITIZE - TO THE RHYTHM07. ZONDERLING X DON DIABLO - NO GOOD08. LUCAS & STEVE - HOME09. TIËSTO & DZEKO FEAT. PREME & POST MALONE - JACKIE CHAN10. PLASTIK FUNK FEAT. DAISY KILBOURNE - CREAM & SUGAR11. LSD FEAT. SIA, DIPLO & LABRINTH - AUDIO (CID REMIX)12. AXWELL Ʌ INGROSSO - HOW DO YOU FEEL RIGHT NOW13. DON DIABLO - ANTHEM (WE LOVE HOUSE MUSIC)14. VALENTINO KHAN - LICK IT (NOIZU REMIX)15. KING ARTHUR FEAT. TRM - RIGHT NOW (SAM FELDT REMIX)16. 2ELEMENTS FEAT. PRINCEALONZO - FEEL GOOD17. KEANU SILVA - FINE DAY18. JULIAN PERRETTA - ON THE LINE (HUGEL REMIX)19. BOMBS AWAY FEAT. ELLE VEE - BEFORE WE HAD A LABEL (PLASTIK FUNK REMIX)20. KYGO, THE NIGHT GAME & DON DIABLO - KIDS IN LOVE (DON DIABLO REMIX)21. EL PROFESOR - BELLA CIAO (HUGEL REMIX)22. ROBIN SCHULZ & MARC SCIBILIA - UNFORGETTABLE (PLASTIK FUNK REMIX)23. THE CHAINSMOKERS - SICK BOY (OWEN NORTON REMIX)