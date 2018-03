BIG CITY BEATS 28 – WORLD CLUB DOME 2018 EDITION-Ab 20. April im Handel

Am 01., 02. und 03. Juni 2018 entsteht inmitten der Weltstadt Frankfurt zum sechsten Mal ein gigantisches Dancefloor-Areal mit über 700.000m² Fläche. Dann verwandeln die BigCityBeats die Commerzbank-Arena wieder für ein Wochenende in den „größten Club der Welt“ mit dem wohl spektakulärstem Line Up, Outdoor Areal mit Wäldern, Wiesen, Schwimmbädern und das für nur ein Wochenende.Mit Afrojack, Alle Farben, Axwell ^ Ingrosso, Dimitri Vegas & Like Mike, Eric Prydz, Don Diablo, Kölsch, Luciano, Martin Garrix, Nervo, Paul Kalkbrenner, Robin Schulz, Steve Aoki, Sven Väth, Tiësto, Timmy Trumpet, Vini Vici, W&W und vielen mehr feiern die größten Stars der elektronischen Musikszene mit zehntausenden begeisterten Fans ein gigantisches 3-Tagesfestival. Die Besucher erwarten mehr als 200 DJs auf über 25 Bühnen, die WCD Pool Sessions im Stadion Freibad, die Forest Area im Clubwald, die Skyline Stage, die Zombie Stage Open Air Bühne, ICE Club Trains, Helicopter Shuttles, eigene BigCityBeats Hotels, Camping und vieles mehr!BigCityBeats ist der Inbegriff für eine perfekte Partynacht. Unbeschreibliche Events, das einzigartige Radio Format und chartstürmende Compilations machen es zu Deutschlands wohl größtem Radio Live Network für Clubmusik.Passend zu diesem Ereignis veröffentlichen BigCityBeats in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Labelpartner Kontor Records am 20. April die neue BigCityBeats Vol. 28 - WORLD CLUB DOME Edition. Die aufwendig gestaltete CD Box wird der Extravaganz des großen Events in nichts nachstehen und die geballte Energie und Leidenschaft des „größten Clubs der Welt“ auf 3 CDs komprimieren. Mit exklusiven DJ Mixen sorgen die angesagten DJs Zonderling, Le Shuuk und ASK:ME für das unbeschreibliche BigCityBeats Wochenend-Feeling. Mit dabei Tracks und Chartbreaker von Martin Garrix, Axwell ^ Ingrosso, Robin Schulz, Hardwell, David Guetta, Tiësto, Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Afrojack, Marshmello, Solomun und vielen mehr!3 CDs. 60 Tracks. 4 Stunden BigCityBeats in the Mix.Mehr Wochenende kann man einfach nicht fühlen!Tracklist:CD1BIGCITYBEATS ARENAMIXED BY LE SHUUK01. INTRO - TAKE OFF VOL. 2802. D'ANGELLO & FRANCIS VS JAXX & VEGA FEAT. LE SHUUK - VICTORUM03. CURBI - BLOW UP04. BREATHE CAROLINA & SUNSTARS - DYSYLM05. DADA LIFE - WE WANT YOUR SOUL (ROB & JACK REMIX)06. HARDWELL & KSHMR - POWER (LUCAS & STEVE REMIX)07. MADDIX - MANTRA08. BLASTERJAXX & OLLY JAMES - PHOENIX09. NICKY ROMERO & FLORIAN PICASSO - ONLY FOR YOUR LOVE (TEAMWORX REMIX)10. DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE, QUINTINO - PATSER BOUNCE11. HARDWELL & TIMMY TRUMPET - THE UNDERGROUND12. DA TWEEKAZ - ESSENCE OF ETERNITY13. MARSHMELLO X KHALID X SLUSHII - SILENCE (SLUSHII REMIX)14. BASSJACKERS & L3N - READY15. LAZY JAY - FLOAT MY BOAT (BOUGENVILLA REMIX)16. TUJAMO & SIDNEY SAMSON - RIVERSIDE (RELOADED)17. AXWELL Ʌ INGROSSO - DREAMER (MATISSE & SADKO REMIX)18. LE SHUUK FEAT. ALINA RENAE - WE ROUSE (TEMPEST REMIX)19. TIËSTO & SEVENN - BOOM (MR. BLACK REMIX)20. MARTIN GARRIX & DAVID GUETTA FEAT. JAMIE SCOTT & ROMY DYA - SO FAR AWAY (NICKY ROMERO REMIX)BONUS TRACK:21. GESTÖRT ABER GEIL FEAT. CHRIS CRONAUER - LEUCHTTURM (JEROME REMIX)CD2WCD POOL SESSIONSMIXED BY ASK:ME01. DJ HELL - ANYTHING, ANYTIME (SOLOMUN REMIX)02. DUBSPEEKA - THEME 103. RODRIGUEZ JR. - BAOBAB (TIM GREEN REMIX)04. KINK - YOM THORKE05. ASK:ME & BEDRUD - GOOD LIFE06. SASHA - RIVALDO07. MAX CHAPMAN - LA FIESTA08. ASK:ME & BEDRUD - MEIN09. MARCO RESMANN FEAT. DEEP AZTEC & BLACK SODA - BABYLON (OLIVER HUNTEMANN REMIX)10. SOLOMUN – AMANACER11. NICOLE MOUDABER & CARL COX - SEE YOU NEXT TUESDAY (SOLARDO REMIX)12. RADIO SLAVE - FEEL THE SAME (FLOORPLAN REMIX 2)13. ARJUN VAGALE & RAMIRO LOPEZ - ODDBALL (SASHA CARASSI REMIX)14. JULIAN JEWEIL - SOUTH15. ANNA - HIDDEN BEAUTIES16. REGAL - L’ÉTERNITÉ (CHARLOTTE DE WITTE REMIX)17. AITOR RONDA - TWEEZER18. ADANA TWINS - ZUULCD3BIGCITYBEATS CLUBMIXED BY ZONDERLING01. ZONDERLING FEAT. KYE SONES - NIGHTCALL02. KEN TAKANO - DEPARTURE03. ZONDERLING - ANNALOG04. LA FUENTE - CAPITOL05. SAM FELDT - SENSATIONAL (ZONDERLING REMIX)06. CID - I MISS YOU07. MOGUAI & ZONDERLING - LEE08. DON DIABLO - REFLECTIONS09. ZONDERLING - TUNNEL VISION (DON DIABLO EDIT)10. JOACHIM PASTOR - MOUNTAIN11. LOST FREQUENCIES & ZONDERLING - CRAZY (ORIGINAL | SONNY BASS REMIX)12. ZONDERLING FEAT. MINGUE - REMEDY13. BLR X RAVE & CRAVE - TAJ14. SWANKY TUNES & GOING DEEPER - TIME15. DON DIABLO - YOU CAN'T CHANGE ME16. MARTIN GARRIX & DUA LIPA - SCARED TO BE LONELY (ZONDERLING REMIX)17. DJ LICIOUS - I HEAR YOU CALLING (ZONDERLING REMIX)18. ZONDERLING - BE FREE19. ROOTKIT - NO GAMES20. LANE 8 - MARCH OF THE FOREST CATBONUS TRACK:21. OLIVER MOLDAN - DOPE