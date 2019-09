Bernd Ulrich:" Wenn ein Album fertig ist, sind wir mit den Gedanken schon beim nächsten"- Ein Interview mit " Amigo" Bernd Ulrich vor dem Konzert im Günzburger Forum am Hofgarten

Sie sind das Erfolgreichste Schlagerduo Europas. Wo sie auftreten, füllen sie die Hallen. Im kommenden Jahr feiern sie ihr 50 jähriges Jubiläum. Am Sonntag, den 15. September um 16 Uhr kommen Bernd und Karl- Heinz Ulrich mit Ihren Hits ins Günzburger Forum am Hofgarten. Wir konnten ein Exclusives Interview mit Bernd Ulrich zu dem Gastspiel und der neuen CD führen





: Ihr Album „ Babylon“ wurde bereits vor der Auslieferung vergoldet. Haben sie damit gerechnet?Wir haben nicht damit gerechnet. Damit kann man nicht rechnen. Es war eine riesige Überraschung und eine riesige Freude auch für uns nach fast 50 Jahren.: Im Pressetext steht, sie markieren mit der CD einen Neuanfang. Was bedeutet das?Jedes Album, das wir veröffentlichen, ist ein Neuanfang. Jedes Album behandeln wir wie das erste und stecken unsere ganze Energie rein.: Wie lange haben sie an der Platte gearbeitet?Wenn ein Album fertig ist, sind die Gedanken schon wieder beim nächsten. Das ganze Jahr über beschäftigen wir uns damit.: Im Lied „ Schattenreiter“ rufen sie zum Nachdenken auf. Warum?Weil die Welt aus den Fugen geraten ist, weil wir unseren Kindern eine Welt hinterlassen müssen, die noch lebenswert ist.: Haben sie Angst vor der Zukunft?:Nein. Wir haben keine Angst vor der Zukunft. Jeden Morgen starten wir neu.:“Elvis lebt in meinen Träumen“ Unter welchem Aspekt ist der Titel entstanden?Den Titel gibt es schon seit 1995, wir haben ihn noch in unserem Garagen-Studio geschrieben. Seitdem lag er auf Eis und wir haben auf den richtigen Moment gewartet. Bei jedem Album haben wir überlegt, ob er zur Titelauswahl passt - und diesmal, bei "Babylon", war es soweit! Karl-Heinz mag Elvis, der Titel liegt ihm daher besonders am Herzen und deshalb ist er auch im Elvis-Stil produziert worden.: Ein Titel heißt „ Dafür lebe ich“ Wie würden sie diese Frage beantworten?"Dafür lebe ich" steht für zwei Menschen, die ihr Leben miteinander verbringen. Wir dürfen bei Konzerten und auch in unserem Umfeld immer wieder beobachten, wie die älteren Herrschaften miteinander umgehen. Es ist schön, das mitzuerleben.: Sie kommen jetzt mindestens zum dritten Mal nach Günzburg. Haben sie die schöne Altstadt schon mal gesehen?Leider nicht, weil wir auf Tour sind und von Auftritt zu Auftritt reisen. Für einen Altstadtbummel fehlt die Zeit. Wenn wir mal in Schlagerrente gehen, holen wir das sehr gerne nach.: Was bekommen die Besucher bei Ihrem Konzert geboten?Die schönsten Hits der Amigos und natürlich werden die neuen Lieder von der CD "Babylon" auch ins Programm integriert: Warum sollte man „ Die Amigos“ unbedingt Live erleben?Diese Art Musik gibt den Menschen einfach etwas, sie tut ihnen gut, das kann man bei den Konzerten spüren und das bekommen wir auch immer wieder bei den Autogrammstunden nach den Konzerten bestätigt. Und wenn die Menschen dann sagen: Kommt bitte wieder!: Was bedeuten für sie die Fans und die Live- Auftritte?Ohne Fans gäb's keine Amigos!:Was möchten sie den Fans auf den Weg geben?Sie sollen sich treu bleiben und genau das machen, was aus ihrem Herzen kommt! Gefühle sind ganz wichtig für jeden Menschen!