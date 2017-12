BERLINS AUFSTREBENDES PRODUKTIONSQUARTETT HITIMPULSE PRÄSENTIERT SEINEN NÄCHSTEN TITEL ‘SHOULDER’ BEI SONY MUSIC

Mit einer stimmlichen Leistung auf höchstem Niveau ist ‘Shoulder’ ein elegantes Dance/Pop- Projekt von Anfang an – schrille melodische Hooklines gehen ineinander über und ergänzen die herausragende Gesangsleistung. Sie würzen ihr süchtig machendes Können mit raffinierten Grooves, die nahtlos zu dem hochkarätigen, reichhaltigen Produktionsstil passen, ‘Shoulder’ baut mit einem weiteren unvergesslichen Titel auf dem Studio-Know-how von Hitimpulse auf.Nachdem das Quartett seinen rasanten Aufstieg bereits durch den Erfolg ihres Bootleg von Ed Sheeran’s Cover von ‘I’m In Love With The Coco’, bewiesen hat, das die Welt mit mehr als 120 Millionen Streams und Aufrufen überrumpelt hatte, sowie mit einem Release auf B1 Recordings | Ultra Music, kann das supertalentierte Quartett Kooperationen als Co-Autor von Tracks für Künstler wie Kygo, Ellie Goulding, Alma und Steve Aoki aufweisen.Nach der beeindruckenden Zusammenarbeit mit Bibi Bourelly, der Co-Autorin der beachtlichen Rihanna-Songs ‘Bitch Better Have My Money’ und ‘Higher’ und Songwriterin für Selena Gomez und Camila Cabello, beweist Hitimpulse seine Dynamik erneut mit einigen der dynamischsten und meistgeschätzten Talenten der Branche: ‘Shoulder’ hat das Potential für ein weiteres Release-Highlight.Mit dem künstlerischen Werk des Straßenkünstlers Jimmy C, der seine unverkennbare artistische Vision auf früheren Tracks, darunter ‘Cover Girls’, einmal mehr bewiesen hat, scheint ‘Shoulder’ alle Chancen zu haben, grandiose Wirkung zu erzielen - und Hitimpulse wird seinen rasanten Aufstieg in 2018 fortsetzen.