Ben Zucker meldet sich zurück mit dem Lyric-Video zu seiner aktuellen Single: Wir lieben uns wieder-Ab November auf großer Arena Tour

Nun koppelt er die nächste Single aus seinem aktuellen Album „Wer sagt das?!“ aus.Mit dem eingängig-treibenden „Wir lieben uns wieder“ veröffentlicht Ben Zucker einen kraftvollen, sofort ins Ohr gehenden Power-Rock-Song, der sicherlich schon bald als neue Live-Hymne von zehntausenden Fans während seiner euphorisch gefeierten Stadionkonzerte mitgesungen werden wird. Der bittersüße Ohrwurm, in dem Ben persönliche Erlebnisse während einer Beziehung verarbeitet berichtet von Fehlern, von tiefer Reue – und natürlich auch vom Verzeihen. „Ich möchte das Publikum bewegen“, so Ben Zucker. „Das gelingt nur, wenn man schonungslos ehrlich ist. Wer sagt, dass man sich nach einer Trennung nicht wieder zusammenraufen und ein zweites Mal glücklich werden kann? Alle meine Stücke spiegeln meine persönlichen Erfahrungen wider. Die schönen, aber auch die weniger schönen. Jede Textzeile beinhaltet etwas Autobiographisches und erzählt aus meinem Leben. Ich stehe zu dem, was und wer ich bin. Das alles gehört zu mir. Und ich freue mich, meine Hörer daran teilhaben zu lassen.“Nach einer restlos ausverkauften Support-Tournee mit Helene Fischer ist der Berliner im kommenden Herbst auf einer gigantischen Arena-Tour in Deutschland solo zu erleben, mit der er seinem ganz persönlichen Ben Zucker-Jahr einen krönenden Höhepunkt verleiht.