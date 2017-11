Beethoven´s neunte Symphonie im Stuttgarter Schloss

Diese Melodie aus Beethovens 9. Sinfonie ist wohl eine der bekanntesten überhaupt und überzeugt auch heute noch mit ihrer durchdringenden Erhabenheit. Richard Wagner bezeichnete die 9. Sinfonie gar als "das menschliche Evangelium der Kunst der Zukunft". Im Laufe der Zeit entstanden neben der sinfonischen Urversion auch verschiendene Fassungen für Klavier mit vier Händen, die den intimen Charakter von Beethovens Musik unterstreichen. Der Chor als zentrale musikalische Kraft bleibt auch hier im Fokus. Das Besondere heute Abend: Es werden alle internationalen Solisten in ihren jeweiligen Landessprachen singen und vom vierhändigen Klavier begleitet den einenden Geist der Sinfonie noch einmal betonen. In der Erklärung der Europäischen Gemeinschaft zur gemeinsamen Hymne, die das Hauptthema des letzten Satzes aufnimmt, heißt es, sie versinnbildliche die Werte die alle teilen sowie die Einheit in der Vielfalt.

