Beatrice Egli, die Kastelruther Spatzen und Wirtz kommen nach Ulm

BEATRICE EGLI





Kastelruther Spatzen: Neues Album und im Dezember live in Ulm

„Die fünfte Dimension“-Tour 2018 - WIRTZ in Ulm im Roxy











Am 28. Oktober war in Regensburg in der Donau Arena die Premiere von Beatrice Eglis Wohlfühlgarantie-Tournee. Dabei wurden die unterschiedlichen Facetten von Beatrice auch auf der Bühne sichtbar. Am Sonntag, 2. Dezember 2018, kommt sie um 19 Uhr auch nach Ulm ins Congress Centrum."Mein neues Live-Programm ist so persönlich wie noch nie", verrät Beatrice Egli und der Schalk blitzt in ihren strahlend blauen Augen als sie das bisher gut gehütete Geheimnis lüftet, wen sie auf "Wohlfühlgarantie"-Tour als Special-Guest begrüßen wird: Ihre vier "Freundinnen" Babsi, Beth, Becky und Bernadette, die ihr sehr nahestehen! "Das werden besondere Momente für uns alle sein."Wer die leidenschaftliche Sängerin schon live erlebt hat, weiß: Sie ist auch auf der Bühne immer für eine Überraschung gut. Ihre Fröhlichkeit ist ansteckend und gerade deshalb geht sie damit auch im Herbst 2018 auf Tour. Die charmante Schweizerin lädt die Besucher ein, sie mit dem von ihr und ihrem Team ausgetüftelten Bühnen-Programm mit "Wohlfühlgarantie" von weiteren; überraschenden Seiten kennenzulernen.Sobald das Bühnenlicht angeht, kommt Beatrice Egli auf Touren. Live mit Band auf der Bühne fühlt sie sich in ihrem Element und ist unter Garantie mitreißend gut aufgelegt. Mit modernen Beats, frischem Pop-Appeal, ansprechender Spontaneität, einnehmendem Charme und einer gehörigen Prise Humor - denn Lachen ist nicht nur ihr Geburtsort am Zürichsee: Lachen ist auch ihr Credo, ein Impuls, dem die Sängerin gerne nachgibt.Und ihre „Freundinnen“ zeigen ganz neue Facetten von Beatrice Egli. „Ich entdecke selber immer wieder neue. Nicht nur musikalisch. Ich wollte schon immer Comedy machen. Das möchte ich auch gern auf die Bühne bringen. Das macht mir Spaß. Und Humor, Spaß und ganz viel Lachen ist im Leben wichtig, um sich wohl zu fühlen. Das kann ich jedenfalls von mir sagen.“, so Beatrice selbst zu ihrer neuen Bühnenshow.Außerdem mit auf der Tour ist Christin Stark. Mit ihrem neuen Album „Rosenfeuer“ erreichte Christin Stark Platz 30 der deutschen Charts; seit kurzem steht die dritte Single „Nein, Nein, Nein“ in den Startlöchern. Bis kurz vor Weihnachten werden die beiden Sängerinnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu erleben sein, so am 2. Dezember auch in Ulm.Unter dem hintersinnigen Titel „Älter werden wir später“ haben die Kastelruther Spatzen am 28. September ihr neues Album veröffentlicht. Dieser Titel spiegelt ihr Lebensgefühl und das ihrer unzähligen treuen Fans wider. Am Donnerstag, 6. Dezember, sind sie live in Ulm zu erleben und bringen um 19.30 Uhr mit einem ganz besonderen Konzert weihnachtliche Vorfreude ins Congress Centrum.Spatzen-CDs sind auf ihre Art unverwechselbar. Und das nicht nur für die Fans, die ohnehin alles über ihre Lieblinge wissen und denen man keine Taube für einen Spatz vormachen kann. Die sieben Südtiroler haben seit langem schon ihren eigenen Stil gefunden. Norbert Riers Stimme ist der integralste Bestandteil des Spatzen-Sounds und um ihn entwickeln sich Geschichten zu Texten, kleine und große gesungene Dramen, tragische oder schöne Erlebnisse in den Dolomiten… oder auch kleine Weisheiten, die genauso auf Stickbildern jeder urigen Bauernstube zur Ehre gereichen würden.Mit „Viel Spaß und Freude“ schickten die Kastelruther Spatzen vor mittlerweile 35 Jahren ihr erstes Album auf den Weg. Es war in seiner Art das Versprechen, sich mit Spaß und Freude der Musik, Land und Leuten zu widmen. Man kann wahrlich nicht behaupten, dass die Südtiroler Musiker dies nicht auf Punkt und Komma eingehalten hätten. Mehr noch: Die Spatzen haben sich zu einer unverwechselbaren Marke entwickelt. Der jüngste Beweis ist das neue Album „Älter werden wir später“.Der Titelsong beschreibt mit Augenzwinkern das positive Lebensgefühl im sogenannten „…besten Alter“ und belegt eindrucksvoll, dass die Lieder der Spatzen bisweilen humorvoll-hintergründig und voller weiser Gedanken sind. Bei diesem Lied tritt zum wiederholten Mal Albin Gross als Texter wie Komponist in Erscheinung. Bläserarrangements und ein sofort mitsingbarer Refrain werden die Fans von der ersten Minute an begeistern.16 Lieder haben sie für das Album aufgenommen, persönliche Beobachtungen und Geschichten von der Liebe und der Heimat, die mal humorvoll, mal tiefgründig sind, einfach so, wie sie das Leben schreibt. Verpackt ist das Ganze wie immer in einem mitreißenden Mix aus Schlager und Volksmusik, sowohl mit schwungvollen Melodien als auch gefühlvoll-romantischen Balladen.Zehn Jahre dauert die Soloakarriere von Daniel Wirtz nun bereits. Seine vier Alben landeten alle in den Charts und spätesten seit seiner Teilnahme am Vox-Tauschkonzert »Sing meinen Song« ist er in aller Munde. Mit neuen Songs aus dem Album „Die fünfte Dimension“ Songs und etablierten Hits begibt sich Wirtz Ende 2018 wieder auf Tour. Am Samstag, 08. Dezember, kommt er um 20 Uhr auch wieder nach Ulm ins Roxy.2007, als alles begann, gab es keinen Plan, aber drei Songs: Daniel lädt sie als Testballon auf seine MySpace‐Seite – und die Leute sind begeistert. Das Medium MySpace ist inzwischen nur noch eine leicht zuckende Internetgeschichte, die WIRTZ-Songs, mit denen alles begann, haben jedoch gleich das Mindset definiert, das fortan die Blaupause für alle WIRTZ-Veröffentlichungen vorgibt: Brutale Ehrlichkeit bis zum Seelenstrip, 100% WIRTZ und vom ersten Akkord bis zum letzten Pinselstrich die absolute Kontrolle über Musik, Artwork und das, was WIRTZ darstellen soll. Oder wie Daniel es selbst beschreibt: „In meinen Texten lasse ich so tiefe Einblicke zu, dass sich das Singen anfühlt, wie nackt U-Bahn fahren“. Das Gesetz ist Rock, das Versprechen ist Ehrlichkeit, die Sprache ist Deutsch.Der wachsende Erfolg von Daniel Wirtz liegt nicht nur an seiner unglaublichen Stimme, seinen charismatischen Live-Auftritten und der emotionalen und ehrlichen Art seiner Songs, sondern auch an der engen Bindung zu seinen Fans.Nach zehn Jahren harter Arbeit, einer gesund wachsenden und dankbaren Fangemeinde, stetig größer werdenden Clubs, zahlreichen TV-Auftritten, einem eigens für ihn konzipierten TV-Format, Support-Shows für u.a. Udo Lindenberg und unzähligen Festivalauftritten veröffentlich Wirtz im November sein fünftes Album „Die fünfte Dimension“ und erreicht damit Platz 3 der Charts. Persönliche und grundehrliche Texte treffen auf brettharte Gitarren. Ruhige und melancholische Momente gibt es natürlich ebenfalls. Auch auf dem neuen Album macht er vor allem eins: sein Ding. Und genau so soll es sein!Karten für das Konzert im Roxy gibt es bei den Geschäftsstellen derTageszeitungen, bei allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.swp.de/ticketshopTicket-Hotline 07 31 / 16 62 17 7Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson gibt es ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter ticket@provinztour.de und Tel. 07139/547.Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter 6 Jahre auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.