BEATRICE EGLI DAS SOMMER OPEN - AIR-Live auf der Freilichtbühne auf dem Stuttgarter Killesberg

Live ist Beatrice Egli am 11. August um 19 Uhr auf der Freilichtbühne Killesberg in Stuttgart. Der Vorverkauf hat begonnen TICKETS GIBT ES HIER

Gefühlen: Seit Veröffentlichung ihres 2013 erschienenen Top 2-Durchbruchsalbum„Glücksgefühle“ hat Beatrice Egli die deutschsprachige Musiklandschaft mit ihrerfrischen, unverbrauchten und charmant-frechen Art geprägt und spielend um denkleinen Finger gewickelt. Nach drei weiteren Edelmetall-ausgezeichneten Erfolgsalben sowie restlos ausverkauften Touren durch Deutschland, die Schweiz und Österreich präsentiert sich die blonde ECHO‐Gewinnerin ihrem Publikum auf der brandneuen Single „Federleicht“ nun von einer neuen Seite!Neben ihrem unglaublichen Talent hat die 28‐jährige Schweizerin während ihrerbisherigen Karriere immer wieder das entscheidende Quäntchen Mut bewiesen, den deutschsprachigen Schlager zu entstauben und somit ins Hier und Jetzt zu führen. Mit ihrer neuen Single geht Beatrice Egli nun noch einen Schritt weiter: Nach ihrer Hit-Single „Wo sind all die Romeos“ koppelt die Sängerin mit „Federleicht“ die zweite Single aus der Fan‐Edition ihres aktuellen Top-3-Albums „Kick im Augenblick“ aus – ein Song, aufdem sie eine stilistische Facette von sich preisgibt, die es bisher in dieser Form noch nicht zu hören gab!„Federleicht“ ist verträumter, entspannt fließender Pop-Schlager, der sofort in die Beine und ins Ohr geht. Exotisch anmutende Beats vermischen sich mit frischen Dance Harmonien und Beatrices scheinbar schwerelosem Gesang zu einer modernen Mischung, die sämtliche Herzen im Sturm erobern wird. Für Beatrice ein weiterer wichtiger Schritt in der ständigen Weiterentwicklung ihres aufregenden Sounds.Im ersten Quartal 2017 wird Beatrice sich dann auch einen weiteren Herzenswunsch erfüllen und ihre erste Live‐DVD „Kick im Augenblick – Live“ veröffentlichen, auf der sich neben der Single „Wo sind all die Romeos“, auch eine mitreißende Coverversion des Nena‐Klassikers „99 Luftballons“ und mehr als 30 weitere Hits von Beatrice befinden.