Beatrice Egli -"Best Of“ -Tour 2021-Live 2021 in der Ratiopharm Arena Neu- Ulm und in der Schwabenhalle Augsburg- Der Vorverkauf hat begonnen

Mit einem Plattenvertrag von Universal Music in der Tasche und der eigens von Dieter Bohlen komponierten Hit -Single „ Mein Herz“ stürmte Beatrice Egli auf Platz 1 der Charts in Deutschland, ihrem Heimatland Schweiz und in Österreich. Alle darauf folgenden Veröffentlichungentrafen ebenso den Nerv der Zeit und erreichten weit über traditionelle Schlager-Genregrenzen hinaus ein Millionen-Publikum.Ausverkaufte Tourneen, unzählige gefeierte Festival-und Galaauftritte, über eine Million verkaufte Tonträger, zahlreiche Gold-und Platin Auszeichnungen und viele weitere Top Chart-Platzierungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich zeugen von einer riesigen und weiter stetig wachsenden Fangemeinde.Auch die Fachwelt ist überzeugt vom großen Talent der Künstlerin. So gewann Beatrice Egli u.a. den ECHO in der Kategorie "Newcomerinternational", zweimal den Swiss Music Award,ebenfallszweimalden Smago! Award, den Schlagerplanet Award„Liebling des Jahres“, denSchweizer Musikpreis Prix Walo und viele mehr.Beatrice Egli ist zudem regelmäßig bei den großen TV Musiksendungen und Talkformaten wie "Willkommenbei Carmen Nebel", "Florian Silbereisen", "ZDF Fernsehgarten", "Immer wieder Sonntags","Riverboat", "Goldene Henne“, "Zimmer frei!", "Meine Schlagerwelt", "Volle Kanne","Schlagerbooom", "Verstehen Sie Spaß?"ein gern gesehener Gast und stellte ihr großes schauspielerisches Talent bereits bei Produktionen wie "Sturm der Liebe“(ARD, 3 Folgen)und "Freundinnen -jetzt erst recht“ (RTL) unter BeweisAls Moderatorin präsentierte sie die ARD-Samstagabend-Sendungen"Beatrice Egli -Die große Show der Träume“und trat im Sommer 2019 bei der RTL Showserie "Schlager sucht Liebe“ als Gastgeberin auf. Zudem kann Beatrice Egli bereits auf ihre erfolgreichen Moderationen der ZDF-Erfolgsformate "Frühlingstag in Rom“,"Frühlingstag in Venedig“,"Frühlingstag inder Schweiz“,"Herbsttag in Wien“und"Herbsttag in Stockholm“ verweisen.Ihr aktuelle Longplayer„Natürlich!“ist bereits das6. Solo-Album der Sängerin, welches -begleitet von einer umfassenden Partnerschaft mit RTL -nahtlos an die Erfolge seiner Vorgänger anknüpfen kann.Die "Best Of“ Tour 20212021 wird Beatrice Egli diese Erfolgsgeschichte zusammen mit ihren Fans mit einer„Best Of“ Tournee gebührend feiern. Mit jeder Menge positiver Energie, ihrer unverwechselbaren Stimme und einem Hit-Feuerwerkder Superlative zelebriert Beatrice Egli Emotionen pur und ihre größte Leidenschaft: die Bühne! Vorhang auf für die Schweizerin mit dem sympathischen Lachen,das Multitalent, den Star zum Anfassen -Vorhang auf für Beatrice Egli!Termine19.02.2021 Kiel Sparkassen Arena20.02.2021 Lübeck Musik-und Kongresshalle21.02.2021 Osterholz-Scharmbeck Stadthalle25.02.2021 Rostock Stadthalle26.02.2021 Halle/ Westfalen Gerry Weber Event Center27.02.2021 Ludwigsburg MHP Arena05.03.2021 Wien Stadthalle11.03.3021 Augsburg Schwabenhalle12.03.2021 Neu-Ulm Ratiopharm Arena13.03.2021 Karlsruhe Schwarzwaldhalle14.03.2021 Freiburg SICK Arena18.03.2021 Düsseldorf Mitsubishi Electric Halle20.03.2021 Koblenz CGM Arena21.03.2021 Oldenburg Kongresshalle24.03.2021 Großarl Lady Skiwochen26.03.2021 Berlin Tempodrom27.03.2021 Bochum RuhrCongress