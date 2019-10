Anzeige

Bayerische Demenzwoche: Vorlesestunde für Kinder in der Stadtbücherei Ichenhausen und in der Bücherei Ziemetshausen

Die Stadtbücherei St. Johannes Ichenhausen, lädt am Dienstag, 8. Oktober 2019 um 15:30 Uhr zu Ihrer Vorlesestunde für Kinder ein und freut sich auf rege Teilnahme.

Die Katholische öffentliche Bücherei Ziemetshausen lädt am Dienstag, 8. Oktober 2019 um 17:00 Uhr zu Ihrer Vorlesestunde für Kinder in das Kath. Pfarrheim, ein und freut sich auf rege Teilnahme.





Auf Anregung des Bayerischen Gesundheits- und Pflegeministeriums fand in diesem Jahr die erste Bayerische Demenzwoche statt, um über die Krankheit zu informieren und Menschen mit Demenz besser in unsere Gesellschaft zu integrieren.

Was für Erwachsene meist nicht leicht zu verstehen ist, ist für Kinder erst recht nur schwer nachvollziehbar: Warum verhält sich ein Mensch plötzlich nicht mehr wie bisher? Warum drehen sich

gewohnte Rollen um? Was passiert da mit einem vertrauten Menschen?

Oft fällt es schwer, Erklärungen zu finden, die auch Kinder verstehen und nachvollziehen können.

Durch eine Auswahl von Büchern soll das Thema „Demenz“ auch Kindern in einer Vorlesestunde etwas näher gebracht werden.



Nähere Informationen erteilt die Fachstelle für pflegende Angehörige in der Seniorenfachstelle, Regina Schütz, Telefon: 08221/95-224.

