Bars And Melody/Jonny & Jakob-Zwei neue Künstler mit neuen Singles

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Künstler: Jonny & Jakob

Release: „Notfallnummer" (Single)

VÖ: 08. März 2019

Label: Four Music



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

LOVE TO SEE ME FAIL ist ein ausgewachsener Urban-Pop-Kracher, der der ursprünglichen Message von BARS AND MELODY treu bleibt. „Natürlich hatten wir andere Sachen im Kopf, als wir jünger waren, aber wir schreiben immer noch darüber, wie wir uns im Inneren fühlen, egal ob das Äußere vielleicht täuscht. LOVE TO SEE ME FAIL ist ein Song, den wir für Menschen geschrieben haben, die das Gefühl haben, das Leben sei gegen sie“, erklärt Leo.Im dazugehörigen Video übernimmt die deutsche Top-Influencerin JULIA BEAUTX, die die Jungs auf der GlowCon by dm in Wien kennengelernt haben und mit der sie sich auf Anhieb großartig verstanden, den weiblichen Part. „Wir wollten noch nie eine austauschbare Band sein. Wir versuchen, anders zu sein als andere Künstler da draußen“, betont Charlie – und LOVE TO SEE ME FAIL beweist das mit breiter Brust. Aufreizend entspannte Beats, superlässige Raps, ein hochansteckender Chorus und ein Text, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Mit LOVE TO SEE ME FAIL verschmelzen BAM erneut Aussehen, Swag und kugelsicheres Gefühl in einem Song, der uns auffängt und da wieder aufbaut, wo wir eigentlich hingehören: im Rampenlicht unseres eigenen Lebens. Oder, wie Charlie es selbst ausdrückt: „LOVE TO SEE ME FAIL spricht für sich. Es gibt keinen besseren Weg, den Song zu erklären, als einfach zuzuhören und zu verstehen.“Live:29.03. Zürich (CH) - Komplex Klub30.03. Wien (AT) - Simm City31.03. Innsbruck (AT) - VAZ Hafen02.04. Trier - Mergener Hof03.04. Hannover - MusikZentrum05.04. Köln - Luxor06.04. Berlin - Frannz Club07.04. Rostock - M.A.U. Club09.04. München - Backstage10.04. Stuttgart - clubCANN11.04. Frankfurt/Main - Nachtleben12.04. Leer - Zollhaus13.04. Bremen - Kulturbahnhof14.04. Hamburg - Stage ClubInfos: Jonny & Jakob sind schon seit Kindertagen die besten Freunde. Frisch bei Four Music gesigned releasen die Beiden mit „Notfallnummer" heute ihre erste Single.Ab dem 13.03. sind sie als Support-Act für die komplett ausverkaufte Tour von LEA bestätigt wo sie mehr als 25.000 Menschen auch live von ihrem Talent überzeugen können.Dem ein oder anderen könnten die beiden noch aus The Voice 2017 bekannt vorkommen. Auch dort waren sie unzertrennlich und haben es im Doppelpack bis in die Battles geschafft. Wer im letzten Jahr schon auf der LEA-Tour vorbei geschaut hat, konnte Jonny & Jakob dort auch bereits als Support erleben. Ab dem 13.03 geht es dann wieder gemeinsam mit LEA für 15 Daten quer durch Deutschland.Live als Support für LEA:13.03. Rietberg, Cultura14.03. Köln, Gloria15.03. Dortmund, FZW16.03. Neubrandenburg, HKB18.03. Leipzig, Täubchenthal19.03. Dresden, Alter Schlachthof20.03. Nürnberg, Löwensaal23.03. Stuttgart, Im Wizemann24.03. Saarbrücken, Garage26.03. München, Muffathalle27.03. Würzburg, Posthalle29.03. Hannover, Capitol30.03. Hamburg, Uebel & Gefährlich31.03. Bremen, Aladin Music-Hall01.04. Berlin, Huxleys Neue Welt