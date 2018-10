Bakermat Partystarter-Neue Single

. Nachdem er mit seinen vorangegangenen Singles „Lion“ und „Do Your Thing“ den legendären Genre-Helden der elektronischen Musik wie The Basement Jaxx, The Chemical Brothers und Moby Tribut gezollt hatte, ist „Partystarter“ von Oldschool-Big-Beat-Klassikern wie Groove Armadas „I See You Baby“ und Fatboy Slims „Rockefeller Skank” inspiriert – jedoch mit zeitgemäßen Twist. Der Track vereint eine schmissiges Surf-Gitarren-Linie mit fetten Beats und rhythmischen Handclaps und gipfelt in einem Inferno aus Piano, Bongos und Cowbells. Dazu ein kranker Rap-Part - und fertig ist der unaufhaltsame Party-Starter. Ob nun bei ausgelassenen Feierlichkeiten mit Freunden, Familie oder alleine – dieser Party-Track ist vielseitig einsetzbar und kickt wie Sau.„‘Partystarter‘ ist mein bislang experimentellster Song“, erklärt Bakermat. „Es ist mit 165 bpm der schnellste Track, den ich je gemacht habe. Das ist eine Geschwindigkeit, an die ich mich zuerst nicht gewöhnen konnte. Der Song entsprang meinem großen Wunsch, eine Platte mit einem Rockgitarristen zu machen und etwas wirklich Einmaliges zu erschaffen, eine Kombination aus Rock-, Metal-, HipHop- und Dance-Elementen. Zum ersten Mal sind alle Sounds in einem meiner Songs analogen Ursprungs, aufgenommen mitsamt jener Mangelhaftigkeit, die dem Stück einen menschlichen Touch gibt. ‚Partystarter‘ ist für mich die ultimative Party-Hymne. Etwas, das ich gerne hören würde, wenn ich euphorisiert bin und tanzen will - in einem Raum voller ebenfalls euphorisierter Menschen“.