Austausch des zentralen Ausstellungsstückes Das Ballonmuseum ist vom 30. September bis 2. Oktober 2019 geschlossen

Der gelbrote Ballon mit der wunderschönen blauen Gondel ist das Herzstück des Ballonmuseum Gersthofen. Nach 15 Jahren ist er in die Jahre gekommen und muss in einer aufwändigen Aktion durch ein neues Exemplar ersetzt werden.



Nach der Schließung ist das Museum mit dem erneuerten zentralen Ausstellungsstück wieder zu den üblichen Öffnungszeiten zu besichtigen.



Diese sind: Di | Mi | Fr: 13–17 Uhr Do: 13–18 Uhr

