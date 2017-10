„Aus.Äpfe.Amen“ – das zweite Album der Blechbixn erscheint am 13. Oktober 2017

Mit viel Spaß und Energie mischen sie nun schon seit einiger Zeit die eingeschworene und noch immer männlich dominierte bayerische Blasmusikszene auf, dass so manchen Traditionalisten der Gamsbart vom Hut fliegt. Egal ob Disco oder Bierzelt, Heimatabend oder Festivalbühne - die Blechbixn bringen ungekünstelt charmant, mit viel Humor, aber vor allem mit druckvollem Brass-Sound samt vierstimmigem Gesang jede Location zum Kochen.Trompeterin Karin, Akkordeonistin Judith, Posaunistin Hilde und die zweite Trompeterin Tine, die oberbayerische Neubixn, wissen ganz genau, wo sie musikalisch dahoam sind, setzen sich dabei aber keinerlei Grenzen. Bei aller Heimatverbundenheit klingt doch auch immer die weite Welt mit: ein pfeffriger Schuss Balkan, eine Prise Latinorhythmen, und dazu der vierstimmige Gesang im kernigen Dialekt. Der Sound, den die vier waschechten Bayerinnen ins Publikum schmettern ist ein leidenschaftliches, wildes und stets gefühlvolles Glückselixier, das selbst Rock- und Metalfans unweigerlich in die Wadeln fährt. Wer die Blechbixn hört, der muss einfach tanzen!!!Das gilt live genauso wie „aus der Bixn“ oder im Fernsehen, wo sie u.a. bei der ARD-Stadlshow aufgetreten sind und in der bayerischen Talentshow „Mia san mia“ sogar die Siegertrophäe mit nach Hause nehmen konnten.In den Texten des neuen Albums geht es um die verschiedensten Facetten dessen, was es heißt, eine echte Blechbixn zu sein, also eine lebensfrohe, moderne junge Frau aus Bayern in High Heels und Lederhosen, die ihren eigenen Kopf hat und keineswegs auf den Mund gefallen ist13.10.2017 Regensburg - Alte Mälze // 15.10.2017 Eichstätt // 20.10.2017 Obermauerbach Canada // 27.10.2017 Oberhausen Stroblbühne // 28.10.2017 Nürnberg Gutmann // 29.10.2017 Ingolstadt Eventhalle Westpark // 02.11.2017 Bad Tölz // 03.11.2017 Landshut // 04.11.2017 Mainburg // 09.11.2017 Germering // 17.11.2017 Freising // 29.11.2017 München // 10.11.2017 Traunreut // 19.11.2017 Massing (Eggenf.) // 23.11.2017 Bad Kötzting // 24.11.2017 Ettling (Landau/Plattling) // 25.11.2017 Ansbach