Auf ein Kölsch mit Jürgen Becker- Mitternachtsspitzen Moderator und Kabarettist begeistert im Parktheater im Kurhaus

" Dann machen wir uns mal einen schönen Abend" so begrüßt der Kabarettist und Moderator der WDR Mitternachtsspitzen sein Millionenpublikum im Fernsehen. Und auch im wunderschönen Parktheater wurden die zahlreich gekommenen Besucher so begrüßt. Jürgen Becker kam eigentlich zum Neujahrwünschen, wie er selbst sagte. Doch er zeigte sich merklich dankbar, daß das Auditorium so zahlreich gekommen ist. In seinem aktuellen Programm beleuchtete er die Kultur der Fortpflanzung.Mit so viel Witz und Humor hat man die Geschichte der Fortpflanzung noch nie gehört. " In der Natur muß das Weibchen das Männchen anlocken." Becker machte das am Beispiel der Blattlaus deutlich. Eine Blattlaus sieht auch nicht aus wie Robert Redford. Im Bezug auf die Bienen, wo nur die Königin bekommen kann, meinte der Rheinländer, wir müßten uns vorstellen, wir müßten mit Angela Merkel schlafen. Da wäre Joachim aber Sauer.Der Sex hat eine andere Bedeutung als uns die Katholische Kirche weißmachen will.Wenn aber der Sex eine Beziehung zusammenhält, kann er sie auch sprengen. Über ein Drittel des Datenverkehrs im Netz hat Pornografischen Inhalt , und siebzig Prozent dieser Pornografischen Daten werden an Werktagen zwischen neun und siebzehn Uhr runtergeladen. Da bekommt das Wort Gleitzeit eine ganz andere Bedeutung." Es kann sein, daß die Frau heim kommt und der Mann auf einer ekligen Seite ist. Auf der Website der AFD.Im Bezug , daß die Leute nicht alle gleich sein können, sagte Becker.3000 Deppen will die Natur nicht.Wie das Ausschaut kennen wir von Pegida. Köln ist so etwas wie Lothar Matthäus als Stadt. Eine Russin hat 69 Kinder auf die Welt gebracht ( Zwillingen und Drillinge). Jürgen Becker gab zu Bedenken, wie oft man da zum Elternabend muß. Jürgen Becker kennt viele Paare, die 1 mal die Woche Sex haben. Er Montags, sie MIttwochs.Er nahm in seinem Programm dem Thema Dick an. Dicke werden als Behinderte angesehen, weil sie keinen Sport, teilweise, machen können.Früher waren Rubens Frauen gefragt.Natürlich ließ er die Politik nicht außen vor. Wenn es bei Putin nicht läuft, zieht er sich aus. " Ich habe Angst, daß Angela Merkel das mitbekommt". Bezug nahm Becker auf die CSU und die Ehe für alle. CSU steht für " Chronisch Sexuell Unterversorgt."Homosexualität hat nichts mit Erziehung zu tun.Und natürlich auch Witze hatte Becker immer wieder eingebaut, wie den Zwei Türken im Pornokino: Der eine Hast du Erektion. Der andere " Nein, ich habe Nokia."Als ob sein Gastspiel nicht schon Entschädigung genug wäre, gab es im Anschluß an den Abend noch die Möglichkeit mit Jürgen Becker mit einem leckeren Kölsch anzustoßen. Der Kabarettist brachte mehrere Kisten mit dem feinen Bier aus dem Rheinland mit nach Augsburg. Außerdem bekam jeder Besucher/ in noch Kostenfrei seine aktuelle CD handsigniert. Becker ist einer der großen Kabarettisten, der weiß, was er dem Auditorium schuldig ist. Er weiß sein Publikum zu schätzen, und führte nach dem Gastspiel mit dem Publikum noch den einen oder anderen Plausch. Und man konnte mit Jürgen Becker mit einem leckeren Kölsch auf einen nicht nur schönen, sondern wunderbaren Abend anstoßen.Becker zeigte sich am Rande auch vom Parktheater sehr beeindruckt. Bleibt zu hoffen, daß die Verantwortlichen, bei der nächsten Programmplanung auch wieder an Jürgen Becker denken. Ein wunderbarer lustiger Abend ging viel zu schnell zu Ende.