ASP, neue Single/Clip

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Einmal mehr beweisen ASP, dass sie mittlerweile in einer komplett anderen Welt agieren, die längst sämtliche musikalischen Genregrenzen ausgelotet hat. „Abyssus 2 (Musik)“ kann ohne weiteres dem Gothic Metal zugeordnet werden und schlägt so musikalisch wie inhaltlich einen Bogen zum Vorgänger-Album „zutiefst“, auf dem sich „Abyssus 1“ befindet.Als krasser Gegensatz dazu fungiert das innere Kind, welches Asp in seiner unnachahmlichen Weise beschwört und dessen Weinen uns zu denken gibt. Es ist eine große Hymne auf die Musik, eine Ode an die Abgründe des Menschen, in dem sich Grauenvolles ebenso findet wie Zartheit und das Magische, das unermesslich Schöne! Eintritt auf eigene Gefahr!