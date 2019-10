Armin van Buuren – Balance Album VÖ: 25.10.2019

Er hat bei Instagram und Facebook über 12 Millionen Follower.Er spielt jedes Wochenende vor zehntausenden von Menschen.Er verkaufte den Madison Square Garden in NYC in nur einer Stunde aus.Die Rede ist von Armin van Buuren. Kontor Records ist stolz darauf diesen Ausnahmekünstler im Artist Roster zu haben. Mit „Balance“ liefert Armin van Buuren sein mittlerweile siebtes Studio-Album ab und weist eine bemerkenswerte Konstanz in seiner erfolgreichen Karriere als Musiker und DJ auf.Ein Erfolgsgarant ist ohne Zweifel der überaus hohe Qualitätsanspruch, mit dem er an sein Songwriting und dem Produzieren seiner Tracks herangeht.Armin van Buuren: „Balance“ ist ein neues Kapitel in meiner Audio-Biographie. Es ist das Resultat aus alten und neuen Gefilden, in die ich mich bewegt habe und es hält die perfekte Balance aus beiden Welten. Ich kann es kaum abwarten, euch teilhaben zu lassen!“Armin van Buuren „Balance“ erscheint am 25.10.2019 als 2CD-Set, Download und Stream.