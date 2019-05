Antonia feat. Erik Frank liefert mit "Mátame"den wohl ungewöhnlichsten Sommerhit des Jahres

Über 16 Millionen Menschen haben das Video zu »Mátame« bereits gesehen, obwohl der Song bislang nur in Europas Süden bekannt ist. Dies dürfte sich nun ändern. Denn auch 7 Millionen Deutsche haben Antonia bereits auf Youtube gesehen und »Mátame« hat mit seinem coolen Latino-Beat, den markanten Trompeten und nicht zuletzt einem umwerfenden Video alle Zutaten für einen Sommerhit.»Das Video ist exakt genau, wie ich es haben wollte. Die Mischung aus sexy und lustig mit sehr vielen verschiedenen Looks. Genau so mag ich das!« sagt Antonia zu dem Clip, der im Suter Palace Heritage Hotel gedreht wurde, dem Luxus-Hotel des Architekten Adolf Gustav Suter, in dem auch Beyoncé und Enrique Iglesias bereits logierten - sicher nicht die schlechtesten Vorzeichen für einen weltumspannenden Sommerhit.Die Single ANTONIA »Mátame« featuring Erik Frank, erscheint am 24.05. bei Nitron (Sony Music) auf allen Streaming- und Download-Portalen.