Ankündigung: Sondersendung zum Thema „Rock-Dein- Leben-Festival“ in Laichingen mit der Band „Frei.Wild” auf Donau 3 FM

Das „Rock-Dein-Leben-Festival“ am Wochenende in Laichingen erhitzt die Gemüter in Schwaben. Auftreten wird unter anderem die Band „Frei.Wild“. Dagegen macht unter anderem das Bündnis „Ulm gegen Rechts“ mobil. DONAU 3 FM holt nun die Akteure in ein Studio, vor ein Microphone.



Die Band „Frei.Wild“ polarisiert – sie hat unzählige Fans, ruft aber auch viele Gegner auf den Plan. Diese werfen der Band das Spiel mit Ressentiments und patriotische Tümmelei vor.



Am Wochenende fand in Laichingen eine Demonstration gegen das Konzert statt. Mitorganisiert vom Bündnis „Ulm gegen Rechts“. Das Interesse in der Öffentlichkeit und in den Medien lässt seither nicht nach, vor allem in den sozialen Netzwerken sprechen die Gegner und Befürworter teils heftig gegeneinander und übereinander.



„DONAU 3 FM möchte ein Zeichen setzen und die Protagonisten an einen Tisch bringen, sie miteinander sprechen lassen, statt nur übereinander”, so DONAU 3 FM Geschäftsführer Carlheinz Gern über die geplante Sondersendung am Sonntag. Gäste werden sein: der Sänger der Band Frei.Wild, Phillip Burger und Michael Brugger, Betriebsseelsorger der Katholischen Betriebsseelsorge Ulm für das Bündnis „Ulm gegen Rechts“.



Ziel ist es, dass jeder seinen Standpunkt vertritt und auch den nötigen Raum erhält, seinem Gegenüber seine Position zu erklären. Außerdem können Hörer über Telefon, Whatsapp und den sozialen Netzwerken von DONAU 3 FM mit Fragen und Meinungen an der Diskussion teilnehmen.





Moderiert wird die Sendung “Sabrina trifft” von der Grimmepreis-Trägerin Sabrina Gander.





Die Erstausstrahlung findet diesen Sonntag, 22.07., 13:00 - 14:00 Uhr statt. Eine Wiederholung der Sendung ist am Mittwoch, 25.07. um 20:00 Uhr geplant.

