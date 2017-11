Angela Wiedl veröffentlicht zwei neue CD´S- Im Handel erhältlich

In unserer Region ist sie längst keine Unbekannte mehr. Angela Wiedl. Sie hat mehrere Konzerte gegeben, die stets gut besucht waren. Jetzt sind zwei Alben von ihr erschienen.Das erste Album das Ende September erschien beinhaltet alle ihre großen Hits ihrer langen Karriere

Doppel CD Das Beste:1. Wenn der Berg dich ruft2. Santa Maria della Montagna3. Monte Bianco4. La Storia della Montagna5. Mondscheinjodler6. Jodelswing7. Jodelexpress8. Country-Jodler9. Erzherzog-Johann-Jodler10. Leo11. Doch des Herzklopfen...des verdank i dir12. Dafür sind Freunde da13. Monte Leone14. Lied der Sehnsucht15. Erhalte, was Gott uns geschenkt16. Das Lied der Heimat17. D'Oma hot mir's Jodl'n g'lernt18. Nachtigall19. 's Zeiserle (+ Wilhelm Wiedl + Willi Wiedl jr.)20. Karwendel Lied (+ Wilhelm Wiedl + Willi Wiedl jr.)21. München leuchtet22. Boogie-Jodel-Party23. Wenn Frauen zusammen tanzen (Der Jodel-Lambada)24. I mag di mehr und mehr25. Meine kleine Freiheit26. Fühl dich wohl27. Immer wenn i di seh'28. Das Leben wartet auf dich29. In Barcelona30. El Campaniero31. Manana32. Nur allein die Liebe zählt33. Heimweh34. Sinfonie der Berge (Der Alpenjodler) (+ Bergkameraden)35. Wenn ich dich berühr36. Ich leg mein Herz in deine Hand37. Ballerina38. Echos (+ Dalila Cernatescu)39. Wir seh'n uns nicht zum letzten Mal40. Mama Theresa

Auf dem zweiten Album bei dem es sich um eine 3 er CD Box handelt sind Glaubenslieder zu hören.Diese Lieder kennen viele auch von Ihren tollen Konzerten

CD1:Intermezzo · Ave Maria · Meerstern, ich dich grüße · Wunderschön prächtige · Largo · Der Herr ist mein Hirte · Ave verum · Herr, deine Zuflucht · Altes Wessobrunner Gebet · Ave Maria · So nimm denn meine Hände · Ich bete an die Macht der Liebe · Gefangenen-Chor · Herr, wie du willst · Salve Regina · La Passionata · Ave Maria (Ewig bist du) · Madonna di Loretto · Sankt Elisabeth · Abendsegen · Von guten Mächten wunderbar geborgen · Segne du Maria · AndachtsjodlerCD2:Ich glaube an Gott · Der Engel an deiner Seite · Für di stell i a Kerzerl auf · Tausend Dank · Freiheit fängt im Herzen an · Der liebe Gott, der macht das schon · Ein Licht im Dunkel · Wieviel Sterne hat die Nacht · Dafür sind Freunde da · I glaub an Engerl · Wir sind alle Kinder Gottes · Lied der Sehnsucht · Santa Maria della montagna · Mama Theresa · Glaub an Gott · Hoffnung · Santo Domingo (Heiliger Sonntag) · Manchmal hilft nur noch beten... · Echos · Vergelt's GottCD3:Erhalte, was Gott uns geschenkt · Heilige Berge (Montagne sante) · Mein geliebtes Land · La Storia della Montagna · Gott ist überall · Das Herz einer Mutter · Das Lied der Heimat · Wenn der Berg dich ruft · Monte Leone · Ave Madonna · Frieden ist nicht nur ein Wort · Wer die Heimat liebt · Manchmal möcht ich gern ein Vogel sein · Monte Bianco · Mamma Erde · Das Lied vom Regenwald · Sinfonie der Berge · Santa Domenica · Abendstern · Guten Abend, gut Nacht

