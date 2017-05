Andrea Jürgens Das Beste - Ein Kinderstar wird 50 -Neues Album ab kommenden Freitag im Handel

Und dann gibt es Kinderstars, die mit den Jahren und mit ihren Aufgaben immer mehr gewachsen sind – Stars, die auch wirklich diese Bezeichnung verdient haben, die sich nicht auf ein paar wenigen großen Hits ausruhten, und bei denen die Begeisterung der Fans nie endete, sondern sich ganz im Gegenteil noch steigerte. Für dieses Phänomen ist Andrea Jürgens ein absolutes Paradebeispiel.Andrea Jürgens wurde bereits im zarten Alter von 10 Jahren zum größten deutschen Kinderstar seit Heintje. Aus keiner der großen Fernsehshows wegzudenken, erhielt sie eine Unmenge von Auszeichnungen: Goldene Schallplatten, Platin-Auszeichnungen, Goldene Stimmgabel und noch viele Ehrungen mehr. Über die 80er und 90er bis heute gehört sie schlicht und einfach zur Schlagerszene dazu und vereint Generationen – im letzten Jahr erschien ihr aktuelles Album „Millionen von Sternen“, das direkt in die Top Ten der deutschen Hitlisten einstieg. Am 15. Mai 2017 wird Andrea Jürgens 50 Jahre alt und kann im selben Atemzug ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Selbstverständlich gibt es zu diesen Ereignissen auch eine Doppel-CD-Veröffentlichung, die diesen Meilenstein gebührend würdigt:„Das Beste – Ein Kinderstar wird 50“ ist dabei mehr als nur eine Best-Of-Compilation, Es ist eine Zusammenstellung, die die besonderen Andrea Jürgens-Klassiker mit viel Fingerspitzengefühl in ein technisch hochmodernes Gewand kleidet und außerdem eine wahre Schatzkiste an Medleys und DJ-Mixes im Gepäck hat.Auf CD 1 des Doppel-CD-Sets bekommen wir sieben ihrer besten Hits — „Playa Blanca“, „Ich hab dir nie den Himmel versprochen“,„Amore, Amore“, „Wir tanzen Lambada“, „Küsse in der Nacht“ — als hochqualitative Abmischungen der neuen Arrangements, die mit dem Original Gesang behutsam kombiniert wurden. Anschließend d kommen wir noch in den Genuss der vorgenannten Klassiker in ihren Originalversionen.CD 2 bietet brandneue Medleys aus allen namhaften Titeln, auf die Andrea Jürgens-Fans bis heute schwören und die uns allen über die Jahre hinweg Freude gebracht haben. Außerdem gibt es noch eine ganze Menge DJ-Mixe bekannter Titel, die besonders tanzfreudige Fans begeistern werden.Was gibt es angesichts dieses feierlichen Gesamtpakets noch zu sagen? Andrea Jürgens zelebriert ihren Werdegang mit uns und zeigt gleichzeitig, welch hohen Stellenwert moderner, deutscher Schlager in der Musikwelt über all die Jahre haben kann, wenn man ihn ansprechend, abwechslungsreich und eben mitreißend gestaltet.Feiern wir mit Andrea Jürgens dieses doppelte Jubiläum. Denn egal, wie viele Kinderstars und Schlager-Sternchen es auch geben mag, — es gibt nur eine Andrea Jürgens.Das Album „ Das Beste - Ein Kinderstar wird 50“ “ erscheint am 19.05.2017 im Handel