André Rieu – Die große Geburtstagstournee 16 Termine in Deutschland 2020 – Tourstart am 15. Januar in Stuttgart-Vorverkaufsstart am 21. Juni

Tickets ab 45 Euro sind erhältlich ab Freitag, dem 21. Juni um 10 Uhr unter www.eventim.de, Tel. 01806-570070 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen), allen bekannten VVK-Stellen und www.andrerieu.com .André Rieu: „Ich freue mich sehr auf diese ganz besondere Tournee und darauf meinen Geburtstag mit meinen Fans in ganz Deutschland zu feiern. Für mein Orchester und mich ist diese Tournee etwas ganz Besonderes. In Deutschland zu spielen, wo meine Karriere vor vielen Jahren begonnen hat, ist wie nach Hause kommen. Ich lade Sie alle ein, mit uns einen zauberhaften, unvergesslichen Abend zu erleben!“André Rieu ist der festen Überzeugung, dass klassische Musik nicht nur für eine Elite, sondern für Jeden geschrieben wurde. Von der New York Times wird er daher zu Recht als „Maestro der Massen“ gefeiert. In Deutschland wird er von seinem 60- köpfigen Johann Strauss Orchester (übrigens das größte private Orchester der Welt), seinem Chor, internationalen Sopranistinnen und natürlich den Platin Tenors begleitet.2018 war das erfolgreichste Jahr des niederländischen Geigers und Dirigenten, mit mehr als 700.000 verkauften Tickets weltweit – auch für seine laufende Welttournee 2019 sind bereits über 600.000 Karten verkauft – Rieu wird in diesem Jahr u.a. noch in den Niederlanden, Kolumbien, Chile, Spanien und Portugal zu erleben sein. Er träumt davon, eines Tages auf dem Mond aufzutreten.André Rieu hat mehr als 40 Millionen CDs und DVDs verkauft (seine aktuellen Alben sind „Romantic Moments II“ – CD und „Love in Maastricht“- DVD). Zudem hat er 30 Nummer 1 Chart- Positionen erreicht und 500 Platin- Auszeichnungen erhalten. Auch im Social-Media Bereich misst der Stargeiger größte Erfolge. Seine YouTube Videos haben bisher weit über eine Milliarde Aufrufe erreicht. Auf Facebook zählt der Walzerkönig über 4.5 Millionen Abonnenten und erreicht mit seinen Postings, laut meedia.de, mehr Interaktionen als Barack Obama oder Justin Bieber, so dass ihm die FAZ im April einen eigenen Artikel widmete: „Wie der Violinist André Rieu zum Instagram-Star wurde.“Privat ist André Rieu seit über 40 Jahren verheiratet und lebt mit seiner Frau Marjorie auf einem romantischen Schloss aus dem Jahr 1452 in seiner niederländischen Heimatstadt Maastricht. Das Paar hat zwei Söhne und fünf Enkelkinder.Sichern Sie sich jetzt die besten Tickets für Ihren unvergesslichen Abend auf der großen André Rieu Geburtstagstournee ab dem 15. Januar 2020 in ganz Deutschland!André Rieu- Die große GeburtstagstourneeTermine 202015.01.202019.00StuttgartHanns- Martin- Schleyer- Halle16.01.202020.00MannheimSAP Arena17.01.202020.00NürnbergARENA NÜRNBERGER Versicherung18.01.202020.00MünchenOlympiahalle31.01.202020.00OberhausenKönig- Pilsener- ARENA01.02.202019.00FrankfurtFesthalle13.02.202020.00ChemnitzMesse Chemnitz14.02.202020.00ErfurtMessehalle15.02.202020.00HannoverTUI Arena04.03.202020.00RostockStadthalle05.03.202020.00BerlinMercedes- Benz Arena06.03.202020.00HamburgBarclaycard Arena07.03.202020.00BremenÖVB-Arena15.05.202019.00KölnLANXESS arena16.05.202019.00Halle (Westf.)GERRY WEBER STADION06.06.202020.00LeipzigARENA Leipzig