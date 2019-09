André Rieu - Das neue Album zu seinem Geburtstag + Tournee 2020

André Rieu: „Ich glaube, die wahre Kunst ist es, auch wenn man jährlich für über eine halbe Million Menschen spielt, jedem einzelnen das Gefühl zu geben, dass man nur für ihn spielt. Dieses Album ist fröhlich, ausgelassen, voller Humor, aber gleichzeitig auch sehr romantisch. Ich hoffe damit die Lebensfreude, die ich selbst täglich empfinde, an die Menschen auf der ganzen Welt weiterzugeben. Ich lade Sie herzlich ein, mit mir das Leben und die Liebe zu feiern.“Freuen dürfen sich die Fans auf romantische Welthits wie den berühmten Second Waltz, mit dem André Rieu 1994 seinen Durchbruch feierte, Andrew Lloyd Webbers herrliches Amigos Para Siempre (den Titelsong der Olympischen Spiele von 1992 in Barcelona), I Could Have Danced All Night aus dem Musical My Fair Lady, den Evergreen Those Were The Days oder den Klassiker Adieu, mein kleiner Gardeoffizier.Aber auch alle Schlagerfans kommen bei diesem Album so richtig auf ihre Kosten! Hit-Giganten wie Griechischer Wein, Eviva España, Paloma Blanca, Mexico, Wochenend‘ und Sonnenschein (intl. Happy days are here again) sorgen für super Stimmung zu jeder Tages- und Nachtzeit!Zugleich ist das Album eine zutiefst romantische und nicht minder fröhliche Hommage an Wien, die Stadt, die in Rieus Karriere die vielleicht wichtigste Rolle gespielt hat. Mit sinnlichen Walzern, schwungvollen Polkas und fröhlichen Can Cans entführt der „Walzerkönig“ seine Fans in die zauberhafte Welt der goldenen Ära der Operette: Im Weissen Rössl, Die Lustige Witwe, Die Csardasfürstin oder Gräfin Mariza – eine unvergesslich Reise in die Welt des Amüsements, des Champagners und der Liebe.Mit über 40 Millionen verkauften CDs und über einer halben Million Live Zuschauern weltweit jährlich gehört André Rieu zu den erfolgreichsten Künstlern unserer Zeit. Mit seinen beliebten, klassischen Arrangements, seinem fröhlichen Orchester und seinen humorvollen Konzerten bietet André Rieu das klassische Family Entertainment für Jung und Alt. Ab Januar geht der Star-Geiger zudem auf große Geburtstagstournee durch ganz Deutschland (Karten unter www.andrerieu.com und an allen bekannten VVK-Stellen).Das neue Album Happy Days und die große Geburtstagstournee 2020. Große Musik, große Emotionen, große Magie. Einfach 100 % ANDRÉ RIEU!HAPPY DAYS & HAPPY DAYS DELUXEAndré Rieus ganz persönliche Liebeserklärung an das Leben. Ab 22. November überall erhältlich! Schon JETZT vorbestellen.Tracklisting CDSecond WaltzTritsch Tratsch PolkaGriechischer WeinOb blond, ob braunDie lustige Witwe (Medley)Wochenend und SonnenscheinAmigos Para SiempreIm Weissen Rössl (Medley)Viva EspañaHeut' kommen d'Engerln auf Urlaub nach WienI Could Have Danced All NightWith A Little Bit Of LuckGanz ohne Weiber geht die Chose nichtBuglers HolidayThose Were The DaysPaloma BlancaDie Mädis vom ChantantKomm, ZigányMexicoAdieu, mein kleiner Gardeoffizier