AMAZING SHADOWS – Schattenspektakel der Extraklasse-Live in Mindelheim

AMAZING SHADOWS ist großes Theater, gleichzeitig Tanz & Akrobatik und als Gesamtes ein wahres Fest für die Sinne. Schatten werden lebendig und entführen auf eine emotionale Reise voller ästhetischer Höhepunkte. Mit Leichtigkeit und doch unglaublicher Präzision kreieren die Künstler nur mit ihren Körpern die unglaublichsten Dinge – vom einfachen Haushaltsgegenstand, über Tiere und Maschinen bis hin zu monumentalen Bauwerken – ganze Welten erscheinen im Schattenreich.Das internationale Star-Ensemble SHADOW THEATRE DELIGHT präsentiert spektakuläres Schattentanztheater vom Feinsten – gespickt mit neuartigen und einmaligen 3D-Elementen. Freuen Sie sich auf AMAZING SHADOWS – das visuelle Schattenspektakel der Extraklasse für die ganze Familie. Poetisch! Ästhetisch! Spektakulär!Einige wenige Tickets sind noch erhältlich an den bekannten VVK-Stellen und am Abend des 12.05. ab 18:00 Uhr an der Abendkasse. Infohotline: 0365-5481830