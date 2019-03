AMAZING SHADOWS Das Schattenspektakel der Extraklasse 12.05.2019 Mindelheim | Stadttheater im Forum| 19.00 Uhr

Riesige Nachfrage und ein restlos fasziniertes Publikum – das Schattentanztheater AMAZING SHADOWS zieht Besucher weltweit in seinen Bann. Auch in der Saison 2018/19 werden die Künstler die Zuschauer wieder mit neuen, frischen Ideen überraschen und verzaubern.Freuen Sie sich auf AMAZING SHADOWS – das visuelle Schattenspektakel der Extraklasse für die ganze Familie.„Unglaublich! Wie machen die das bloß? Sowas habe ich ja noch nie gesehen!“ – Kaum ein Besucher, ob Groß oder Klein, Alt oder Jung, der nicht sofort gefangen ist von der fantasievollen Kraft der lebendigen Schattenbilder.Amazing Shadows – das ist großes Schattentanztheater vom Allerfeinsten. Virtuose Artistik und eine packende Choreographie ziehen die Besucher in ihren Bann. Ein atemberaubendes Fest für alle Sinne. Poetisch, ästhetisch, emotional. Mit absoluter Körperbeherrschung und höchster Präzision projizieren die Künstler in rasanter Abfolge einzig mit ihren Körpern immer neue Schattenbilder. Für den Zuschauer entstehen lebendige Welten, die wie kleine Kurzfilme anzuschauen sind.Riesige Nachfrage und ein restlos fasziniertes Publikum – AMAZING SHADOWS zieht Besucher weltweit in seinen Bann. Auch in der Saison 2018/19 werden die Künstler die Zuschauer wieder mit neuen, frischen Ideen überraschen und verzaubern.Ermäßigungen! Kinder von 7-12 Jahren € 10.00 und Gruppen ab zehn Personen € 5.00 ermäßigt je TicketSo urteilen die Medien:Neue Presse Coburg: „Wunderbare Wandlungen - Amazing Shadows verzaubern das Coburger Publikum“FrankenReport; „Schweinfurt war gefangen von den unglaublichen Bildern...“Rheinzeitung: „Wirklich große Kunst. Eine choreografische Sternstunde.