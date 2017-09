Alyzee kommt nach Königsbrunn- Als Stargast Voice of Armenia Gewinnerin Ana Khanchalyan sowie Marc Terry mit Band

VORPROGRAMM

Die hübsche Alyzee hat unter anderem bei Falco´s Klassiker „The Spirit Never Dies“ im Backgroundchor gesungen.Die gebürtige Türkin die in Frankfurt lebt hat mit ihrer Debüt CD mit dem Titel:MYLIFE ein Hammeralbum auf den Markt gebracht. Es ist Rockmusik vom feinsten mit Orientalischen Einflüssen, wie sie bisher kaum zu hören war.Schon der erste Song der Künstlerin ein richtiger Ohrwurm die im vergangenen Jahr mit dem Album den Deutschen Rock&Pop Preis und den Platz 2 mit der Besten Rockband belegte „ MY LIFE“ gehört eigentlich jeden Tag dreimal mindestens durch die Radioäther gejagt. Einfach der Hammer. Und so wie der erste Song ist, zieht sich dieser Musikstil wie ein roter Faden durch das ganze Album mit insgesamt 12 Songs weiter. Mit diesem Album wird Alyzee mit ihrer Band auf der Bühne im Matrix in Königsbrunn stehen.Im Vorprogramm wird Marc Terry mit seiner Band Songs seinen neuen Albums vorstellen.Außerdem wird Ana Khanchalyan zum ersten Mal überhaupt in Deutschland auf der Bühne stehen.Ana Khanchalyan ist eine junge georgische Sängerin und stammt aus Armenien. Sie war Mitglied der Gesangsgruppe „Candy“ die Georgien vertrat und 2011 den Junior Eurovision Song Contest ( JESC)mit dem Song „ Candy Music“ gewann.Die damals 17 jährige Ana hatte damals ebenfalls die dreiköpfige Jury mit Mariah Carey´s „Without you“ so überzeugt, das sie zur Siegerin der Sendung „ The Voice of Armenia“ gekürt wurde.Auch für die Künstlerin dürfte dieser Auftritt etwas einmaliges werden. Zum einen weil es ihr erster Auftritt in der Bundesrepublik ist. Zum zweiten wird sie mit Mark Terry ein Duett singen. Man darf gespannt sein.