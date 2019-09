Alvida India, Ciao Italia – AIRBEAT ONE Festival Aftermovie 2019 Online - Ticketvorverkauf für 2020 gigantisch gestartet

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Damit ist die 18. Ausgabe von Norddeutschlands größtem, elektronischen Musikfestival endgültig abgeschlossen und in die Geschichtsbücher eingezogen. Doch nach dem Festival ist bekanntlich vor dem Festival und so wirft die AIRBEAT ONE 2020 bereits große Schatten voraus. Das Motto für steht bereits. Die Reise beim zur 19. Ausgabe führt zu einer weiteren geschichtsträchtigen Welt voller Legenden: Italien - ein Land voller Geschichte! Es bieten sich unerschöpfliche Möglichkeiten, um auf dem Flugplatz in Neustadt-Glewe italienischen Flair zu entfachen.Und das scheint die Fans schon jetzt zu begeistern, denn der Vorverkauf ist gigantisch angelaufen. Nach nur einem Monat sind bereits so viele Tickets verkauft, wie nie zuvor im gleichen Zeitraum. Der Earlybird sowie Vorverkaufsstufe 1 des 3-Tages „Full Weekend Pass“ waren nach wenigen Tagen ausverkauft. Aktuell gibt es das Festivalticket in der Stufe 2 für 119,00 Euro plus Gebühren und auch das ist bereits zu 85% vergriffen. Heiß begehrt sind auch die Campingangebote. So ist das Main Camping schon zu 60% ausverkauft. Auch diejenigen, die es etwas extravaganter mögen, sollten sich ranhalten, denn der Zugang zum VIP Camping Village und der VIP Waterworld mit Hängematten, diversen extra Chill-Möglichkeiten, exklusiven DJ Sets, Europas größtem mobilen Pool, Whirpools u.v.m. ist bereits zu 75% ausgebucht.Schon jetzt wird heiß spekuliert welches imposante Bauwerk 2020 Pate für die Mainstage stehen wird. Doch das wird wie immer erst am ersten Festivaltag enthüllt. Doch nach dem Taj Mahal in diesem Jahr, einer Kollage aus House of Parliament, Westminster Abbey, Big Ben und der Tower Bridge in 2018, dem Capitol in Washington 2017 oder einem leuchtenden Platz inmitten Tokyos kann man erneut eine der schönsten Mainstages des Festivaljahres erwarten.Als musikalische Gondoliere werden die herausragendsten, internationalen Künstler bereitstehen. Schon 2019 präsentiert das AIRBEAT ONE Festival mit 34 DJs und Acts aus der DJ Mag Top 100, das wohl beste und spektakulärste Line Up für elektronische Musik in Deutschland. Das dürfte sich 2020 fortsetzen.Tickets für die AIRBEAT ONE Festival 2020 gibt es auf http://www.airbeat-one.de/. AIRBEAT ONE Festival 202008.- 12. Juli 2020Flugplatz Neustadt-GleweLinks:www.airbeat-one.defacebook.com/airbeatonetwitter.com/airbeatoneyoutube.com/airbeatone00instagram.com/airbeatone