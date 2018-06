Allessa: " Meine große Liebe beruflich gehört der Musik"-Ein Interview mit der Österreichischen Schlagersängerin

Sie haben 2004 an der Universität Wien ein Psychologiestudium aufgenommen. Was hat sie bewogen diesen Schritt zu gehen?:Ich interessiere mich sehr für Naturwissenschaft, Psychologie war abe rnur 2 Jahre lang mein "Hobby", dann waren es 2 Jahre Jura, abe rnur EIN Studium hat mich neben der Musik gehalten: Ich bin in Kürze fertig studierte Tierärztin! Motiv: große Liebe zu Natur, Tieren und Medizin.: Ihre Musikalische Karriere begann 1998 in der von ihr gegründeten Girlgroup C- Bra. Wie kam der Schritt vom Studium zur Musik?Das ging immer parallel. Meine große Liebe beruflich gehört jedoch immer der Musik, das Studium ist mein Hobby.: Sie haben eine Ausbildung zur Tierärztin absolviert und machen Musik. Wie lässt sich das Vereinbaren?:Ich singe so oft ich kann und wenn dazwischen Zeit bleibt arbeite ich im Praktikum bei einem Tierarzt. Daneben trainiere ich noch Remonten (junge Pferde) und reite Spring & Dressurturniere. Mein Tag ist ausgebucht, aber das alles macht mir große Freude.Sie waren ein Jahr als D Jane in Spanien. Wie war diese Zeit für sie?:Heiter aber auch bitter. Ein lustiger, aber auch sehr schwerer Job zum Teil und im Grunde geht es nur darum, dass viel Alkohol fließt. 1 Jahr auf der Insel und in den Skihütten war genug. Ich könnte das nicht lange und ziehe den Hut vor jenen, die das lange machen.: Im Sommer 2007 haben sie ihren ersten Plattenvertrag unterschrieben. Wie kam ihr erstes Album an?:In Österreich ging es auf Anhieb in die Top 40 der Verkaufscharts, in D wurde es erst 1 Jahr später veröffentlicht. Alle SIngles aus diesem Album waren in Österreich auf Platz 1 der Airplaycharts und in D in den Top 20!: Ihre aktuelle Single heißt „ Räuber“. Wann ist eine neue Platte geplant?:Im Herbst 2018.Was fasziniert sie an der Schlagermusik?:Die Leichtigkeit, mit der große Gefühle verarbeitet werden.: Wird man Allessa auch in Deutschland Live erleben?:Ich bin öfter live in D als in Ö. Insofern müsste man beinah schon fragen, wann ich wieder öfter in meiner alten Heimat bin ;-).Besonders freue ich mich auf meine Weihnachtstournee in D.