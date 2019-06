Alles lebt Tour 2020 -Adel Tawil kommt nach Neu- Ulm und nach Stuttgart- Der Vorverkauf hat begonnen

Adel Tawil kommt am 17. Januar 2020 Stuttgart Porsche-Arena und am 30. Januar 2020 Neu-Ulm Ratiopharm Arena . Tickets gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen

.“Alles Lebt – auch die Songs vergangener Alben. Eine weitere Erklärung, warum Songwriter, Produzent und Sänger ADEL TAWIL immer neue Menschen für seine Musik begeistert. Eine ähnliche Entwicklung kann man auch vom neuen ADEL TAWIL-Album erwarten. Die erste Single „Tu m’appelles“ wird bereits am 12. April 2019 veröffentlicht, das Album „Alles Lebt“ folgt dann am 21. Juni 2019. Musikalisch wird der sympathische Sänger zusätzlich zu den bestehenden Fans sicherlich neue hinzugewinnen und begeistern.Man könnte abschließend nun noch die harten Fakten erwähnen, die zahlreichen Platin- und GoldAuszeichnungen für ADEL TAWIL, die unzähligen Awards und Nummer 1 Platzierungen in den Charts. Viel wichtiger ist aber, wie sehr der Berliner als Künstler und Mensch überzeugt. ADEL TAWIL ist ein Menschenfänger im positivsten Sinne – wer ihn einmal live erlebt oder sogar persönlich getroffen hat, kann sich seiner Ausstrahlung nur schwer entziehen; wer bei einem Konzert war, wird wiederkommen. Es dürfte also sehr voll werden, wenn ADEL TAWIL ab Januar 2020 in Deutschland, Österreich und der Schweiz wieder auf der Bühne steht.