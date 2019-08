ALEXANDER MARCUS - PHARAO NEUES ALBUM

Vor über zehn Jahren betrat der Berliner Sänger und Entertainer als wohl der erste YouTube-Star Deutschlands die Bildfläche und sorgte mit seiner selbst kreierten Musikrichtung "Electrolore" (eine Mischung aus Schlager und Electrobeats) für viel Aufsehen. Über 70 Millionen Klicks verzeichnen seine Videos.Es folgten unzählige, legendäre, ausverkaufte Konzerte, ein Kinofilm ("Glanz & Gloria") sowie Kollaborationen mit vielen namhaften Künstlern wie Bela B, Deichkind oder Miss Platnum.Mittlerweile ist jedes neue Alexander Marcus Video oder Album für seine riesige und stets wachsende Fanbase ein epochales Ereignis, das deutschlandweit euphorisch zelebriert wird.Jetzt kommt endlich Nachschub von Alexander Marcus: Am 30.08.19 erscheint das neue Album „Pharao“.1. Der Abend wird gut2. Brich das Eis3. Krass superschön4. Rastafari5. Denn sie wollen den Nektar6. Schwimm nicht so weit7. Lass mich los8. Ich will verreisen9. Hey Joshua10. Teeny11. Jetzt Hammwas