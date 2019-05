Alexander Eder- Der Shootingstar aus Voice of Germany

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Neben unzähligen Live- Auftritten arbeitet Alexander derzeit intensiv im Studio an seinem eigenen Album – es beginnt ein spannendes Jahr für den 20-jährigen Newcomer. Die erste Single „Lauf mich frei“ ist der Startschuss und erste Vorbote des kommenden Debüt-Albums des charismatischen Ausnahmekünstlers aus Niederösterreich.„Lauf mich frei“ begegnet dem bedrückenden Liebeskummer einer gescheiterten Beziehung mit Ehrlichkeit und Sensibilität. Doch am Horizont sieht er schon das erste Licht, die Trauer beginnt langsam zu weichen. Alexander Eder erzählt hier eine Geschichte direkt aus dem Leben, die so oder so ähnlich wohl jeder schon mal erlebt hat. Der dazugehörige Sound ist eine gelungene Mischung aus Rock, Country und deutschsprachigem Pop, die perfekt zu seiner für einen 20-jährigen unfassbar reifen Stimme passt.„Lauf mich frei“ lässt erahnen wo die Reise des jungen Künstlers auf seinem Debüt-Album hingehen wird. Im Vordergrund steht hierbei fraglos seine sensationelle Stimme, die mit ihrer Kraft und Tiefe brilliert und direkt ins Herz der Hörer trifft.