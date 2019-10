Alena bringt am 8. November neue Single auf den Markt

„Ich möchte meinen Fans damit einfach ´danke´ sagen“, so erklärt Alena „denn ohne die Unterstützung meines Fanclubs, meiner Familie und den ganzen Menschen, die hinter den Kulissen mitgeholfen haben, wäre ich jetzt noch nicht so weit“. Im Juli kannte sie noch niemand, jetzt zeigt ihre Karriere steil nach oben. „Das ging rasend schnell“, wunderte sich auch Hans Derer, Chef des Winnender Labels Herz 7. Der Musikpromoter, der immerhin die Karrieren von heute bekannten Stars wie Claudia Jung, der Kelly Family, Michelle oder Kristina Bach befeuerte, staunte nicht schlecht: „Bereits vor Veröffentlichung zu ´Immer Wieder Sonntags´ geladen zu werden, am Veröffentlichungstag die „Top10“ der Amazon-Charts zu knacken und nach einem Monat in den Top100 der Radiocharts zu stehen, das gibt es wahrlich selten!“ Wurde ihr Erstlingswerk noch vom Stuttgarter Allround-Musiker Torsten Bader produziert so hat sich Alena ihren zweiten Song „Im siebten Kleid“ von keinem geringeren als Willy Klüter auf die Stimmbänder schreiben lassen. Klüter, der Goldene Schallplatten sammelt wie andere Leute Briefmarken, gilt als einer der erfolgreichsten Studiocracks im harten Geschäft der leichten Muse. Er schrieb für Rosanna Rocci, die Kastelruther Spatzen und produzierte zuletzt das Album des PUR-Gründers Roland Bless.Mit ihrem neuen, sehr jugendlichen und frischen Song dürfte Alena sich schon jetzt ihren Platz als Aushängeschild eines modernen deutschen Popschlagers gesichert haben. Über 50 SongVorschläge waren bei ihr eingegangen – aber dieser charmant-fröhliche Song, so freut sich Alena „…passt zu mir, wie die Faust auf den Feuermelder“. Die ersten Reaktionen sprechen eine klare Sprache: „Hit!“Alena- Im siebten Kleid - VÖ 08. November 2019