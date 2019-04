Akkordeonale 2019 - Internationales Akkordeon Festival Samstag, 27.04.2019, 20:00 Uhr Ulm, Pauluskirche

Die bessarabischen Klänge von Anatol Eremciuc aus Moldawien, treffen auf die klassische Romantik der Polin Inga Piwowarska. Angesagter Bal-Folk von Jan Budweis aus Deutschland kontrastiert mit Western Swing aus der Prairie der Texanerin Ginny Mac, die auch noch den passenden Gesang beisteuert. Eine zusätzliche Bereicherung ist Kaya Meller am Flügelhorn und die Cellistin Johanna Stein. Herzstück des Konzerts ist die interaktive Begegnung zwischen den Künstler*innen im Wechsel von Soli und Ensemblestücken. So verschieden die kulturellen Hintergründe und Persönlichkeiten auch sind, so unterschiedlich sind auch die Herangehensweisen und Stile der Musiker*innen: Die eine hat Musik studiert, der andere ist Autodidakt an seinem Instrument. Die gemeinsamen Sprache Musik schafft sowohl Verständigung, als auch lebendigen Austausch, ohne Grenzen und Trennendes.Mit Improvisationstalent, Spontanität und Spaß am gemeinsamen Konzert, verbinden sich die vielfältigen Klangmöglichkeiten zu etwas Neuem. Das Fest der virtuosen Klänge, von sanft bis temperamentvoll. Adrenalin und Seelenbalsam! Und immer ein Ereignis der besonderen Art!