AIRBEAT ONE Festival 2020 Venezianischer Maskenball zur Italien-Ausgabe in Neustadt-Glewe? Marshmello und Boris Brejcha kommen zum AIRBEAT ONE Festival

Einen MTV Europe Music Award, einen Nummer-1-Hit, 24,5 Millionen verkaufte Tonträger, unzählige Gold- und Platin-Auszeichnungen, über 40 Millionen Abonnenten auf seinem Youtube-Channel und Platz 5 in der neuen DJ Mag Top 100! Marshmello ist einer der erfolgreichsten und gefragtesten DJs und Produzenten der Welt. „Alone“, „Silence“ (feat. Khalid), Wolves (mit Selena Gomez), „Friends“ (mit Anne-Marie), „Happier“ (mit Bastille) oder „Here with me“ (feat. Chvrches) sind nur einige der Megahits, die uns der US-Boy mit der Marshmello-Maske gebracht hat. Wir sind jedenfalls „most happy“, weil wir ihn nach 2018 erneut für das AIRBEAT ONE Festival gewinnen konnten.Auf einen venezianischen Maskenball versetzt, muss man sich zwangsläufig bei den Sets von Boris Brejcha fühlen. Das Markenzeichen des deutschen Techno-DJs ist eine Joker-Maske, die er bei seinen Auftritten trägt. 2020 feiert er sein Debüt bei Norddeutschlands größtem elektronischen Musikfestival an. Treibende Bässe und die pure Ekstase sind garantiert, wenn er seine Tracks wie „Happinezz“ und Gravity aus seinem 2020 erscheinenden, neuen Album präsentiert. Am Donnerstag, den 07. Juli 2020 wird Boris Brejcha einen Tag lang mit seinem „fckng serious brand“ eine neue Bühne hosten! Neue Stage? Richtig vernommen. Das AIRBEAT ONE Festival errichtet 2020 eine zusätzliche Area: drei Tage lang House und Techno auf der neuen Arena Stage.Nachdem mit Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki und „3 Are Legends“ kürzlich die ersten drei Artists für das AIRBEAT ONE Festival 2020 auf dem Flugplatz in Neustadt-Glewe verkündet worden sind, stehen jetzt mit Marshmello und Boris Brejcha zwei weitere Kracher fest. Und das ist erst der Anfang.Tickets für das AIRBEAT ONE Festival 2020 bekommt ihr auf tickets.airbeat-one.de. Das „3-Tage Regular Ticket - Full Weekend“ kostet aktuell in der Vorverkaufsstufe III 129,99€ plus Gebühren, den „3-Tage VIP Full Weekend Pass“ gibt es noch in der Vorverkaufsstufe I für 199,99 Euro plus Gebühren. Tagestickets sind für 59,99 Euro plus Gebühren erhältlich. Beeilen sollte man sich bei den Camping-Angeboten. Das VIP-Camping (109,99 Euro plus Gebühren) ist bereits zu 88% vergriffen und auch das Main Camping (59,99 Euro plus Gebühren) ist schon zu 65% ausgebucht.Links:www.airbeat-one.defacebook.com/airbeatonetwitter.com/airbeatoneyoutube.com/airbeatone00instagram.com/airbeatoneTickets:tickets.airbeat-one.de