AIRBEAT ONE Festival 2020 – Line Up Phase 1-David Guetta kommt

Afrojack, Armin van Buuren, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Marshmello, Steve Aoki – gleich in der ersten Verkündung kommen sieben Artists aus der aktuellen Top 10 der renommierten DJ Mag Top 100 DJ-List auf die gigantische AIRBEAT ONE Mainstage 2020. Mit Timmy Trumpet, KSHMR, W&W, Vini Vici, 3 Are Legend und Yellow Claw sechsen sechs weitere Top-Acts aus dem Top 100 Ranking fest. Martin Solveig, Salvatore Ganacci und Neelix komplettieren die Mainstage-Artists der Line Up Phase 1.Die 19. Ausgabe von Norddeutschlands größtem elektronischen Musikfestival steht unter dem konzeptionellen Thema „Italien“. Und passend dazu bringt auch Q-Dance eine Bühne, die wie die Faust aufs Auge passt: die maßgeschneiderte Gladiator Stage. Erstmals wird das niederländische Hardstyle-Label einen kompletten Stage-Takeover beim AIRBEAT ONE Festival vollführen. Und mit Adrenalize, Atmozfears, Coone, Deetox, Dr. Peacock, Headhunterz, Noisecontrollers, Psyko Punkz, Rejecta, Sefa, Warface und Wildstylez sind bereits die ersten Schwergewichte der „harder styles in music“ bestätigt.2020 feiert eine neue Techno-Area beim AIRBEAT ONE Festival Premiere – die Arena Stage! Und sie wird mit zwei spektakulären Takeovers gebührend eingeweiht. Am Donnerstag übernimmt Boris Brejcha, der deutsche Techno-DJ mit der venezianischen Joker-Maske samt seinem „fckng serious brand“ das Zepter. Ihm zur Seite stehen Ann Clue, Deniz Bul und Theydream. Am Freitag und Samstag wird es verrückt und bunt. elrow, der berühmteste, bunteste und verrückteste Party-Export Spaniens kommt zum ersten Mal nach Mecklenburg-Vorpommern. Als erster Act wurde das britische Hit-Produzenten- und DJ-Duo CamelPhat für die elrow Stage verpflichtet.Bunt wird es auch auf der Second Stage, die dieses Mal vom Indian Spirit Festival präsentiert wird. Ace Ventura, Aly & Fila, animato, Astrix, Captain Hook, Liquid Soul, Morten Granau und Sander van Doorn presents Purple Haze sind die ersten Blockbuster der Goa- und PsyTrance-Szene, die sich hierfür angekündigt haben.Mit Alle Farben, Gestört aber GeiL, Lexy & K-Paul kommen drei der prominentesten Vertreter der deutschen DJ-Landschaft in der ersten Line Up Phase auf die Terminal Stage. Auch Ofenbach stehen hierfür schon fest.2020 geht die Reise beim AIRBEAT ONE Festival thematisch nach Italien! Man darf gespannt sein, wie der Flugplatz in Neustadt-Glewe, bei der 19. Ausgabe von Norddeutschlands größtem elektronischen Musikfestival im italienischen Flair erstrahlen wird. Tickets für das AIRBEAT ONE Festival 2020 gibt es auf www.airbeatone.de. Aktuell kostet das „3-Tage Regular Ticket - Full Weekend“ in der Vorverkaufsstfür 129,99€ plus Gebühren. Den „3-Tage VIP Full Weekend Pass“ gibt es noch in der Vorverkaufsstufe I für 199,99 Euro plus Gebühren. Tagestickets sind für 59,99 Euro plus Gebühren erhältlich. Beeilen sollte man sich auf jeden Fall bei den Camping-Angeboten. Das VIP-Camping ist bereits komplett ausgebucht und auch das Main Camping (59,99 Euro plus Gebühren) ist bereits zu 75% belegt.Video Link AIRBEAT ONE Line Up Phase 1:AIRBEAT ONE 2020Line Up Phase 1Mainstage:3 Are LegendAfrojackArmin van BuurenDavid GuettaDimitri Vegas & Like MikeDon DiabloKSHMRMarshmelloMartin SolveigNeelixSalvatore GanacciSteve AokiTimmy TrumpetVini ViciW&WYellow ClawTerminal Stage:Alle FarbenGestört aber GeiLLexy & K-PaulOfenbachQ-Dance Stage:AdrenalizeAtmozfearsCooneDeetoxDr. PeacockHeadhunterzNoisecontrollersPsyko PunkzRejectaSefaWarfaceWildstylezZatoxArena Stage:fckng serious brand (Donnerstag):Ann ClueBoris BrejchaDeniz BulTheydreamelrow (Freitag + Samstag):CamelphatSecond Stage:Ace VenturaAly & FilaanimatoAstrixCaptain HookLiquid SoulMorten GranauSander van Doorn presents Purple HazeLinks:www.airbeat-one.defacebook.com/airbeatonetwitter.com/airbeatoneyoutube.com/airbeatone00instagram.com/airbeatone