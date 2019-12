AIRBEAT ONE Festival 2020 - David Guetta kommt- Mit Armin van Buuren, erstmals David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike und Marshmello kommen

Doch damit hat das First Artist Announcement gerade erst begonnen. US-Star Steve Aoki stand ja bereits fest und ist damit der fünfte DJ im Line Up aus der DJ Mag Top 10. Auch der berühmteste Trompeter der elektronischen Musikwelt wird nach seinem Closing-Set 2019 wieder in Neustadt-Glewe einfliegen: Timmy Trumpet.Doch nicht nur die internationale DJ-Elite freut sich auf das AIRBEAT ONE Festival 2020, auch die deutsche Crème de la Creme hat bereits zugesagt. Echo Gewinner Frans Zimmer alias Alle Farben wird all seine Airplay-Top-Ten-Hits im Terminal präsentieren. „Ciao AIRBEAT ONE“ sagen auch Gestört aber GeiL auf der Terminal Stage. Die beiden Erfurter Vorzeige DJs sind sind quasi Residents auf dem Flugplatz Neustadt-Glewe und dürfen natürlich auch 2020 nicht fehlen.Mit dem ersten Deutschland-Gig von „3 Are Legend“ wurde schon bei der ersten Verkündigung eine Uraufführung für 2020 announced. Mit David Guetta beim AIRBEAT ONE Festival 2020 steht jetzt die nächste Premiere fest. Und weil aller guten Dinge drei sind, kommt gleich noch ein Novum bei Norddeutschlands größtem elektronischen Musikfestival: elrow, der berühmteste, bunteste und verrückteste Party-Export Spaniens kommt nach Mecklenburg-Vorpommern und hostet zwei Tage (Freitag und Samstag) die neue Arena Stage!Die neue Techno-Area beim AIRBEAT ONE Festival wird schon am Donnerstag gebührend von Boris Brejcha eingeweiht. Der deutsche Techno-DJ mit der venezianischen Joker-Maske hostet die Arena Stage mit seinem „fckng serious brand“. Damit wird die neue Area zum venezianischen Maskenball und was könnte besser zum Italien-Konzept der AIRBEAT ONE 2020 passen? Unterstützung bekommt Boris Brejcha übrigens von Ann Clue, Deniz Bul und Theydream.Die Goa-Fans können sich auf Trance und Psytrance von Sander van Doorn freuen, der unter seinem Alter Ego Purple Haze auf der Second Stage, die vom Idian Spirit Festival gehostet wird, auftritt. Aly & Fila, Astrix sowie Liquid Soul nehmen euch ebenfalls auf den Trip nach Italien mit.2020 geht die Reise beim AIRBEAT ONE Festival thematisch nach Italien! Amore, Fußball, das römische Reich, Leonardo Da Vinci, Galileo Galilei, Franz von Asisi, La Camorra, Silvio Berlusconi, Robert Miles, Gigi D’Agostini. Man darf gespannt sein, wie der Flugplatz in Neustadt-Glewe, bei der 19. Ausgabe von Norddeutschlands größtem elektronischen Musikfestival im italienischen Flair erstrahlen wird.Tickets für das AIRBEAT ONE Festival 2020 bekommt ihr auf tickets.airbeat-one.de. Aktuell gibt es das „3-Tage Regular Ticket - Full Weekend“ in der Vorverkaufsstufe III für 129,99€ plus Gebühren. Den „3-Tage VIP Full Weekend Pass“ gibt es noch in der Vorverkaufsstufe I für 199,99 Euro plus Gebühren. Hier sollte man sich beeilen, den dieser ist bereits zu 85% ausverkauft. Tagestickets sind für 59,99 Euro plus Gebühren erhältlich. Beeilen sollte man sich auf jeden Fall bei den Camping-Angeboten. Das VIP-Camping ist bereits komplett ausgebucht und auch das Main Camping (59,99 Euro plus Gebühren) ist bereits zu 75% belegt.Wer es nicht mehr bis zum nächsten Sommer aushält, dem sei die Snowbeat in Wittenburg am 01. Februar 2020 empfohlen. Der kleine Winter-Ableger von den AIRBEAT ONE Machern im Alpincenter präsentiert Acts wie Lucas & Steve, MATTN, Gestört aber GeiL, Brennan Heart und viele andere.AIRBEAT ONE 2020Line up Phase 1MAINSTAGEARMIN VAN BUURENDAVID GUETTADIMITRI VEGAS & LIKE MIKEMARSHMELLOSTEVE AOKITIMMY TRUMPET3 ARE LEGENDTERMINAL STAGEALLE FARBENGESTÖRT ABER GEILARENA STAGE (Donnerstag)BORIS BREJCHAANN CLUEDENIZ BULTHEYDREAMARENA STAGE (Freitag und Samstag)elrowSECOND STAGEALY & FILAASTRIXLIQUID SOULSANDER VAN DOORN presents PURPLE HAZELinks:facebook.com/airbeatonetwitter.com/airbeatoneyoutube.com/airbeatone00instagram.com/airbeatone