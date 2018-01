AIRBEAT-ONE Festival 2018 Transmission feiert Premiere beim Airbeat-One Festival – Mit Afrojack stehen sieben DJs aus der Top 10 der DJ Mag Top 100 für 2018 fest

Auch das Line-up für die 17. Ausgabe von Norddeutschlands größtem elektronischen Musikfestival nimmt immer mehr Formen an. Mit Afrojack wurde gerade der nächste Headliner für die Mainstage bestätigt. Damit können sich die Fans auf sieben Superstars aus den Top 10 der aktuellen DJ Top 100 List freuen: Afrojack, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Marshmello, Steve Aoki und Tiësto!Mit Alan Walker, Neelix, Timmy Trumpet, Tujamo und W&W stehen weitere Artists für die Hauptbühne fest. Auch die ersten Künstler für die Terminal-Stage wurden mit Lexy & K-Paul und Watermat verkündet. Es dürfte das beste Line-Up in der Geschichte des Airbeat-One Festivals werden.Norddeutschlands größtes elektronische Musikfestival steigt 2018 vom 11. bis 15. Juli auf dem Flugplatz im idyllischen Neustadt-Glewe in Mecklenburg-Vorpommern. Nachdem man in den letzten Jahren erst die Welt der Inkas besuchte, dann vor dem Kolosseum in Rom tanzte, sich 2016 vor der Mainstage mit riesigen asiatischen Werbescreens in Tokyo wiederfand und sich 2017 vor das Capitol in Washington teleportiert fühlte, wird sich 2018 dekorativ alles um „Great Britain“ drehen.Der Vorverkauf für das Airbeat-One Festival 2018 läuft auf Hochtouren. Den Full Weekend Pass gibt es aktuell ab 112,00 Euro zzgl. Gebühren. Der VIP Full Weekend Pass ist ab 219,00 Euro zzgl. Gebühren auf www.airbeat-one.de erhältlich.