AIRBEAT-ONE Festival 2018 Gigantischer Ansturm auf die Tickets – Earlybird-Tickets komplett ausverkauft – Sechs Superstars aus den Top 10 der DJ Mag Top 100 schon für 2018 bestätigt

Das Airbeat-One Festival 2018 steigt vom 11. bis 15. Juli 2018 auf dem Flugplatz im idyllischen Neustadt-Glewe in Mecklenburg-Vorpommern. Im nächsten Jahr können sich die Besucher thematisch auf die „Great Britain“ freuen. Nachdem man in den letzten Jahren erst die Welt der Inkas besuchte, dann vor dem Kolosseum in Rom tanzte, sich 2016 vor der Mainstage mit riesigen asiatischen Werbescreens in Tokyo wiederfand und sich 2017 vor das Capitol in Washington teleportiert fühlte, wird sich 2018 dekorativ alles um „Großbritannien“ drehen.Auch das Line-up wird gigantisch und liefert im ersten Artist-Announcement bereits sechs Superstars aus den Top 10 der aktuellen DJ Top 100 List: Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Marshmello, Steve Aoki und Tiësto! Mit Tujamo und Neelix stehen auch schon zwei der größten deutschen DJs für die 17. Ausgabe des Airbeat-One Festivals fest. Weitere Künstler werden immer am Freitag aufwww.facebook.com/airbeatone veröffentlicht.Der Vorverkauf für das Airbeat-One Festival 2018 ist weiter in vollem Gange. Den Full Weekend Pass gibt es aktuell ab 112,00 Euro zzgl. Gebühren auf www.airbeat-one.de. Der VIP Full Weekend Pass ist noch ab 219,00 Euro zzgl. Gebühren erhältlich.