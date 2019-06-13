Airbeat one 2019 DER SOUNDTRACK zu norddeutschlands größtem elektronischen Musikfestival

„Namaste“ - Thematisch wird sich 2019 nämlich alles um Indien auf dem Airbeat One Festival drehen.
Zum Einstimmen auf das Festival veröffentlicht Kontor Records die offizielle Airbeat One 2019 Compilation. Auf drei CDs mit geballten 60 Tracks in the Mix liefert das CD-Package den Sound und viele Acts der Airbeat One 2019. CD1 wartet mit dem Mainstage
Mix im EDM-Sound auf, während sich CD2 mit dem Terminal Mix im Deep House Style präsentiert. Der dritte Silberling kommt im Psytrance Mix daher.
Die Airbeat One 2019 Compilation enthält alle Hymnen der bisherigen Festivalsaison und ist ein Muss für jeden Festivalfan, egal ob er dieses Jahr live in Neustadt-Glewe dabei ist oder nicht!
Tracklist:
CD1
MAINSTAGE MIX
01. AIRBEAT INC. - RUN WITH YOU (AIRBEAT ONE ANTHEM 2019)
02. MARTIN GARRIX FEAT. BONN - NO SLEEP
03. HARDWELL & MIKE WILLIAMS - I'M NOT SORRY
04. ALOK & TIMMY TRUMPET - METAPHOR
05. HARRIS & FORD FEAT. FINCH ASOZIAL - FREITAG, SAMSTAG
06. W&W X MAURICE WEST - MATRIX
07. DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE X ARMIN VAN BUUREN X W&W - REPEAT AFTER ME
08. CHICO ROSE & AFROJACK - THE BASS
09. MAD M.A.C. & FLAREMODE - MADAGASCAR
10. QUINTINO - BRASIL CONNECT
11. TUJAMO & SALVATORE GANACCI FEAT. RICHIE LOOP - JOOK IT
12. JOANA PLANKL FEAT. LOST TASTE - NO END
13. MIKE CANDYS - LIKE THAT
14. MATTN - JUNGLE FEVER
15. BASSJACKERS VS WOLFPACK - ZERO FS GIVEN
16. WOLFPACK & EASTBLOCK BITCHES - APACHE ANTHEM
17. D'ANGELLO & FRANCIS & LE SHUUK - RAVEHEART (JAXX & VEGA EDIT)
18. BRENNAN HEART & GALACTIXX - PARTYFREAK
19. LE SHUUK & DR. RUDE FEAT. JESSE LYONS - RISE
20. MAX DAVID - BREAKING FREE (TI-MO REMIX)
CD2
TERMINAL MIX
01. LOST FREQUENCIES FEAT. FLYNN - RECOGNISE (MORDKEY REMIX)
02. NORA EN PURE FEAT. ASHIBAH - WE FOUND LOVE
03. EDX & AMBA SHEPHERD - OFF THE GRID
04. LOUD LUXURY & ANDERS - LOVE NO MORE (BROHUG REMIX)
05. YOLANDA BE COOL - DANCE AND CHANT
06. THE PRINCE KARMA - LATER BITCHES (BENNY BENASSI VS MAZZZ & CONSTANTIN REMIX)
07. VIZE FEAT. LANIIA - STARS
08. KEANU SILVA - FINE DAY
09. LOVRA FEAT. LO - SKY FALLS
10. SUNNERY JAMES & RYAN MARCIANO VS MARC VOLT - IN MY MIND
11. FEDERICO SCAVO - BLOW IT
12. TOM NOVY - I.O.U.
13. BEACHBAG - SET IT OFF
14. THROTTLE - LIKE THIS
15. DAZZ - OUTTA CONTROL
16. THE MAGICIAN - READY TO LOVE
17. MARKUS GARDEWEG - MEAT 49
18. FUNKIN MATT - ULTRAVIOLET
19. PRETTY PINK - OVERRATED
20. MAXIM LANY - RENAISSANCE
CD3
PSYTRANCE MIX
01. ARMIN VAN BUUREN - TURN IT UP
02. NEELIX - CHEROKEE (OMIKI REMIX)
03. VINI VICI & REALITY TEST FEAT. SHANTI PEOPLE - KARMA
04. COMING SOON!!! & VINI VICI - MAD (BLASTOYZ REMIX)
05. SAGI ABITBUL - MACHA
06. ATB - ECSTASY (MORTEN GRANAU REMIX)
07. JEROME - LIGHT
08. MARNIK & SMACK - GAM GAM
09. BINARY FINARY - 1998 (MARK SIXMA REMIX)
10. EXIS - ASCENSION IN D MINOR
11. ARTY - AVALANCHE
12. ATISHA - CLOCKWORK
13. ULTRA SHOCK - THE SOUND OF E (JORN VAN DEYNHOVEN REMIX)
14. MAJOR7 FEAT. DAVID TRINDADE - SUPERMAN
15. GRAHAM BELL - THE NIGHT KING
16. MARLO - SPACE JOURNEY
17. DAVE202 - LOVING YOU
18. SKAZI - PARTY DON'T STOP
19. PLANET PERFECTO KNIGHTS - RESURECTION (MAURICE WEST REMIX)
20. FABIO FUSCO - MINUTES TO MIDNIGHT