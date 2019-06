Airbeat one 2019 DER SOUNDTRACK zu norddeutschlands größtem elektronischen Musikfestival

„Namaste“ - Thematisch wird sich 2019 nämlich alles um Indien auf dem Airbeat One Festival drehen.Zum Einstimmen auf das Festival veröffentlicht Kontor Records die offizielle Airbeat One 2019 Compilation. Auf drei CDs mit geballten 60 Tracks in the Mix liefert das CD-Package den Sound und viele Acts der Airbeat One 2019. CD1 wartet mit dem MainstageMix im EDM-Sound auf, während sich CD2 mit dem Terminal Mix im Deep House Style präsentiert. Der dritte Silberling kommt im Psytrance Mix daher.Die Airbeat One 2019 Compilation enthält alle Hymnen der bisherigen Festivalsaison und ist ein Muss für jeden Festivalfan, egal ob er dieses Jahr live in Neustadt-Glewe dabei ist oder nicht!Tracklist:CD1MAINSTAGE MIX01. AIRBEAT INC. - RUN WITH YOU (AIRBEAT ONE ANTHEM 2019)02. MARTIN GARRIX FEAT. BONN - NO SLEEP03. HARDWELL & MIKE WILLIAMS - I'M NOT SORRY04. ALOK & TIMMY TRUMPET - METAPHOR05. HARRIS & FORD FEAT. FINCH ASOZIAL - FREITAG, SAMSTAG06. W&W X MAURICE WEST - MATRIX07. DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE X ARMIN VAN BUUREN X W&W - REPEAT AFTER ME08. CHICO ROSE & AFROJACK - THE BASS09. MAD M.A.C. & FLAREMODE - MADAGASCAR10. QUINTINO - BRASIL CONNECT11. TUJAMO & SALVATORE GANACCI FEAT. RICHIE LOOP - JOOK IT12. JOANA PLANKL FEAT. LOST TASTE - NO END13. MIKE CANDYS - LIKE THAT14. MATTN - JUNGLE FEVER15. BASSJACKERS VS WOLFPACK - ZERO FS GIVEN16. WOLFPACK & EASTBLOCK BITCHES - APACHE ANTHEM17. D'ANGELLO & FRANCIS & LE SHUUK - RAVEHEART (JAXX & VEGA EDIT)18. BRENNAN HEART & GALACTIXX - PARTYFREAK19. LE SHUUK & DR. RUDE FEAT. JESSE LYONS - RISE20. MAX DAVID - BREAKING FREE (TI-MO REMIX)CD2TERMINAL MIX01. LOST FREQUENCIES FEAT. FLYNN - RECOGNISE (MORDKEY REMIX)02. NORA EN PURE FEAT. ASHIBAH - WE FOUND LOVE03. EDX & AMBA SHEPHERD - OFF THE GRID04. LOUD LUXURY & ANDERS - LOVE NO MORE (BROHUG REMIX)05. YOLANDA BE COOL - DANCE AND CHANT06. THE PRINCE KARMA - LATER BITCHES (BENNY BENASSI VS MAZZZ & CONSTANTIN REMIX)07. VIZE FEAT. LANIIA - STARS08. KEANU SILVA - FINE DAY09. LOVRA FEAT. LO - SKY FALLS10. SUNNERY JAMES & RYAN MARCIANO VS MARC VOLT - IN MY MIND11. FEDERICO SCAVO - BLOW IT12. TOM NOVY - I.O.U.13. BEACHBAG - SET IT OFF14. THROTTLE - LIKE THIS15. DAZZ - OUTTA CONTROL16. THE MAGICIAN - READY TO LOVE17. MARKUS GARDEWEG - MEAT 4918. FUNKIN MATT - ULTRAVIOLET19. PRETTY PINK - OVERRATED20. MAXIM LANY - RENAISSANCECD3PSYTRANCE MIX01. ARMIN VAN BUUREN - TURN IT UP02. NEELIX - CHEROKEE (OMIKI REMIX)03. VINI VICI & REALITY TEST FEAT. SHANTI PEOPLE - KARMA04. COMING SOON!!! & VINI VICI - MAD (BLASTOYZ REMIX)05. SAGI ABITBUL - MACHA06. ATB - ECSTASY (MORTEN GRANAU REMIX)07. JEROME - LIGHT08. MARNIK & SMACK - GAM GAM09. BINARY FINARY - 1998 (MARK SIXMA REMIX)10. EXIS - ASCENSION IN D MINOR11. ARTY - AVALANCHE12. ATISHA - CLOCKWORK13. ULTRA SHOCK - THE SOUND OF E (JORN VAN DEYNHOVEN REMIX)14. MAJOR7 FEAT. DAVID TRINDADE - SUPERMAN15. GRAHAM BELL - THE NIGHT KING16. MARLO - SPACE JOURNEY17. DAVE202 - LOVING YOU18. SKAZI - PARTY DON'T STOP19. PLANET PERFECTO KNIGHTS - RESURECTION (MAURICE WEST REMIX)20. FABIO FUSCO - MINUTES TO MIDNIGHT