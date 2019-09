ACHIM REICHEL Ein Kulturbotschafter der besonderen Art - Achim Reichels Weg vom Hamburger Star-Club bis in die Elbphilharmonie

Stehen blieb Reichel unter anderem bei einem Video-Interview mit Keith Richards. In dem erzählte das Rock-Urgestein von der ersten UK-Tour der Rolling Stones und berichtete, dass er den Everly Brothers damals genau auf die Gitarre spielenden Finger geschaut habe. Bei dieser visuell-akustischen Erinnerung ging Reichel durch den Sinn, dass Richards ja von genau der Tour erzählte, bei der er selbst mit den Rattles dabei gewesen war. Umgetrieben habe ihn anschließend der Gedanke: „Inzwischen sind wir im Museum angekommen.“ Doch der 75-Jährige ist längst noch nicht reif fürs Museum.Dazu ist er immer noch viel zu umtriebig und lässt sich vor allem nicht von Bühnenaktivitäten abhalten – und als ob er den Eindruck einer musealen Institution konterkarieren wolle, geht der während seiner bald 60 Jahre währenden Karriere so vielseitig aktive Musiker ab 23.10. wieder auf große Deutschland-Tour.Natürlich wird die Anfang dieses Jahres erschienene Doppel-CD-Werkschau „Das Beste“ den Fokus des Bühnen-geschehens liefern. Natürlich wird das Hamburger Original mit seiner Band satt rocken und die meisten seiner längst zahllosen Klassiker anstimmen. Und natürlich wird er demonstrieren, dass man auch als 75-Jähriger ebenso kraftvoll agieren wie gefühlvolle Balladen anstimmen kann. Und die Shows werden die Vielseitigkeit des musikalischen Chamäleons verdeutlichen, das einst mit Beat (Rattles) und Pop (Wonderland) begonnen hatte, sich dann einfallsreich an Psychedelia, Krautrock und Electronica (A.R. & Machines, 2017 im 10-CD-Boxset „The Art Of German Psychedelic“) versuchte, mit Seemanns-liedern rockig polarisierte oder deutsche Literaturklassiker angemessen vertonte.Und die Tour wird einen unübersehbaren wie unüberhörbaren Kontrast zu seinen letzten beiden Konzertreisen präsentieren: War er vor der konzertanten Umsetzung von A.R. & Machines-Studiokreationen im vergangenen Jahr (u.a. mit einem der ersten Rockkonzerte in der noch jungen Elbphilharmonie in seiner Heimatstadt) doch zwischen 2009 und 2013 als Storyteller mit Akustikband unter dem Motto „Solo mit Euch“ in über 100 deutschen Städten live zu erleben.„Es wird jetzt ein bisschen rockiger als bei den letzten Malen“, verspricht Achim Reichel im Vorfeld der Tour. Nicht weniger als drei Gitarristen werden auf der Bühne stehen – neben ihm selbst Nils Hoffmann, der zudem auch als Computer-Operator und Keyboarder amtiert, und Nils Tuxen, der häufiger zur Pedalsteel greifen wird. Achim Rafain sorgt für den Bass-Groove – doch ein traditionelles Schlagzeug werden Konzertbesucher vielleicht vermissen. „Da bin ich immer versucht, lautstärkemäßig dagegen anzusingen und bin dann am Ende heiser“, sagt Reichel.Doch der entsprechende rhythmische Druck wird nicht fehlen: Den besorgt Perkussionist Yogi Jockusch mit den heute zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln. Dazu kommt am Mischpult der langjährige Weggefährte Stefan Wulff – und Achim Reichel wird drei Bläser an den Start bringen: den Tenorsaxofonisten Andreas Böther, den Posaunisten Uwe Granitza und Trompeter Steve Wiseman.„Und dann wird es noch die eine oder andere musikalische Überraschung geben“, verspricht der Mann, der 1986 mit Jörg Fauser vom Goethe-Institut als Kulturbotschafter nach Ostasien geschickt worden war. Details zu diesen Über-raschungen wollte er aber noch nicht verraten. „Ein bisschen Spannung muss sein!“Tourdaten:23. Okt 2019 Flensburg - Deutsches Haus24. Okt 2019 Lübeck - Musik- und Kongresshalle26. Okt 2019 Berlin - Admiralspalast28. Okt 2019 Hannover -Theater Am Aegi29. Okt 2019 Hamburg - Laeiszhalle30. Okt 2019 Hamburg - Laeiszhalle1. Nov 2019 Husum - Kongresszentrum2. Nov 2019 Oldenburg - Kulturetage4. Nov 2019 Bremen - die Glocke5. Nov 2019 Braunschweig - Stadthalle6. Nov 2019 Osnabrück - Rosenhof8. Nov 2019 Mannheim - Mannheimer Rosengarten / Musensaal9. Nov 2019 Mainz - Frankfurter Hof11. Nov 2019 Essen - Lichtburg12. Nov 2019 Köln -Gloria13. Nov 2019 Nürnberg - Hirsch15. Nov 2019 Leipzig - Haus Auensee16. Nov 2019 Düsseldorf - Savoy Theater17. Nov 2019 Bielefeld - Ringlokschuppen19. Nov 2019 Dresden - Alter Schlachthof*** Tickets: 040 413 22 60 // 01806 62 62 80 (Festnetz: 0,20€/Anruf, Mobilfunk: max. 0,60€/Anruf) Online: www.kj.de // tickets@kj.de