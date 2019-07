ABBA- The Tribute Concert -Exklusiv 15% Frühbucherrabatt - 16.05.2020 I Wernau I Quadrium I 20:00 Uhr

Für die Veranstaltung „ABBA- The Tribute Concert“ am 16.05.2020 im Quadrium in Wernau gibt es bis einschließlich 01.09.2019 15% Frühbucherrabatt auf alle Tickets



ABBA – THE TRIBUTE CONCERT fängt die Faszination dieser großartigen Band und der dazugehörigen Ära perfekt ein. In der umjubelten Tribute-Show erklingen die großen Hits detailgetreu, LIVE und dennoch in musikalischer Studioqualität. Eine professionelle Lichtshow unterstreicht mit den knalligen Farben der Siebziger den unverwechselbaren Retro-Look. Authentisch, leidenschaftlich, mitreißend – eine großartige Bühnenshow!Feiern Sie mit Schlaghosen, Plateauschuhen, Hotpants und Minirock die fantastischen Hits der legendären schwedischen Superstars.ABBA – THE TRIBUTE CONCERT – Thank You For The Music!Tickets erhältlich in der Stegmaier - Buchhandlung am Stadtplatz und an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie direkt beim Veranstalter unter 0365-5481830 und www.abbathetributeconcert.de.