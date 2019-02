9 jährige Inspiriert Country Sängerin zum Videodreh- Ein Interview mit der Künstlerin Ann Doka, die demnächst zweimal im ZDF zu sehen sein wird

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Die gebürtige Hessin, die mittlerweile in Bremen lebt wurde am 8. Dezember 2018 in der Siegerlandhalle in Siegen erneut mit dem Deutschen Rock- & Pop-Preises 2018 ausgezeichnet. Ann Doka wurde in den Kategorien „Beste Countrysängerin“ und „Beste Pop-Sängerin“ jeweils mit Platz 1 prämiert.Der eigentliche Star in einem Ihrer Songs ist die 9 jährige Mara. Mara ist Norddeutsche Meisterin im Hip Hop; und tanzt seit knapp 5 Jahren. Bei einer Open Stage Bühne in Bremen haben sich die beiden Kennengelernt. Wie sie zusammengefunden haben,sowie über die Dreharbeiten habe ich mit Ann Doka ein Interview geführt:Sie haben mit der 8 jährigen Mara ihr Video gedreht. Wie ist die Wahl auf sie gefallen?Eigentlich war zu diesem Song gar kein Video geplant. Ich habe Mara auf einer Open Stage Bühne in Bremen gesehen, wie sie getanzt hat. Da wurde die Idee geboren. Da das Videoteam sehr schnell Zeit hatte, ging eigentlich alles ganz schnell.: Können sie etwas von den Dreharbeiten erzählen?Wir haben das Video im Schlachthof in Bremen gedreht. Es wurde wie in einer Castingsituation gedreht. Plötzlich kommt Mara und tanzt als das Kind ,das in einem wieder hochkommt.: Könnten sie sich mit Mara weitere Videos vorstellen?Ja, wir haben genau gesagt schon abgemacht, das wir in spätestens zehn Jahren, wenn sie dann Volljährig ist, weitere Videos drehen werden.: Wie kam das Video bei Ihnen an?Wir waren alle völlig begeistert. Auch alle anderen, die es gesehen haben, waren begeistert. Teile der Choreografie hat Mara in Zusammenarbeit mit ihrem Trainer selbst ausgedacht, und ganz toll Umgesetzt.: Mara ist zweimalige Meisterin im Hip Hop Dance. Denken sie das aus ihr etwas großes werden kann?Ja, aus Mara wird definitiv etwas großes.Ich habe der kleinen in die Augen geschaut, und wußte ,die hat Pfeffer. Mara fühlt die Musik, sie lebt die Musik. Das ist der Grund warum sie im Video Mitspielt. Dieses Generationsübergreifende Projekt ( Mara ist fast drei Jahrzehnte Jünger), zeigt das Kunst Alterslos ist.Sie sind im Sommer im ZDF zu sehen. Können sie da schon etwas näheres erzählen?Ja, ich habe zwei Bands. Inzwischen hat sich noch ein zweiter Termin ergeben. Eine Band in Frankfurt, und eine in Bremen. Mit meiner Bremer Band werde ich am 28. Februar im ZDF Morgenmagazin zu erleben sein. Mit meiner Frankfurter Band werde ich am 2. Juni im ZDF Live auftreten. Für diesen Auftritt wird Brooks West aus Nashville kommen. Mit Brooks West habe ich am 15.2.2019 meinen neuen Song ONLY IF ,den wir in Nashville aufgenommen haben, veröffentlicht. Brooks West habe ich vor Jahren in Nashville kennengelernt.