5 Sender strahlen Fernsehshow gleichzeitig aus- Das Ultimativste Event in der Welt des Schlagers

In diesem Jahr werden "Die Schlager des Sommers" erstmals live zu sehen sein. Das ist allerdings nicht die einzige Neuerung: Denn neben dem MDR und dem HR Fernsehen, die die Sendung bereits in der Vergangenheit gemeinsam ausgestrahlt haben, werden noch weitere ARDAnstalten in den Reigen der Übertragung aus dem sächsischen Schloss Klaffenbach einsteigen.So gibt es die "Die Schlager des Sommers" am Samstag, den 24. Juni parallel auch im NDR Fernsehen, im BR Fernsehen sowie im RBB Fernsehen zu sehen. "Fünf Sender strahlen zeitgleich und live eine Schlagershow aus. Das hat es so in Deutschland noch nie gegeben", sagt MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. "Ein einmaliges und herausragendes Ereignis in diesem Fernsehsommer und ein weiterer Beleg dafür, dass der Schlager in Deutschland sehr lebendig ist."Seit Monaten sind "Die Schlager des Sommers" restlos ausverkauft. Der Einlass wird über die Seite des Wasserschloss Hotels durchgeführt. Der Einlass beginnt um 18:00 Uhr.In Anbetracht der Liveausstrahlung im MDR, BR, HR, NDR & RBB bleibt es beim Veranstaltungsbeginn um 20:15 Uhr. Das Warm-Up startet um 18:45 Uhr mit der deutschsprachigen Boy-Band „Zeitflug“ und der stimmstarken Natalie Lament.Freuen Sie sich auf:- The Kelly Family- Michelle- Bernhard Brink-Semino Rossi- Jürgen Drews- Andy Borg- Maite Kelly- Ute Freudenberg-Christian Laisund auf viele weitere Stars!!!Alle Neuerungen & Informationen auf einen Blick:-Verkehrssituation Vom 23.06. bis zum 25.06.2017 findet in Chemnitz und im Umland die Deutsche Strassenradsportmeisterschaft statt. Aus diesem Grund wird es zu starken Verkehrseinschränkungen kommen. Bitte beachten Sie das Staurisiko und erhöhte Verkehrsaufkommen bei der Planung ihrer Anreise. Wir empfehlen die Anreise über die Autobahn A72. Aktuelle Verkehrsinformationen erhalten Sie unter: http://www.dmrad2017.de/verkehrseinschraenkungen - Neue Brücke Auf Grund von Sanierungsarbeiten ist die Brücke zum Wasserschloss gesperrt. Bitte parken Sie Ihr Auto auf den gekennzeichneten Parkplätzen. Der Zugang zum Wasserschloss ist über die Behelfsbrücke für Fußgänger möglich. Bitte folgen Sie den Wegweisern.- Neuer Eingang Der Zugang zum Open-Air Gelände erfolgt wie im letzten Jahr über den Eingang auf der Seite des Wasserschloss Hotels. Der Laufweg wird ab der Unteren Bergstraße ausgeschildert sein. Rollstuhlfahrer und Gäste einer VIP-Eintrittskarte erhalten Zutritt über den Einlass Torwache/Gästekasse.- Neue Einlasszeit Ab 18:00 Uhr erfolgt der Einlass für alle Open-Air Besucher. Der VIP-Eingang wird ab 17:00 Uhr geöffnet sein. Die entsprechenden Eingänge sind gekennzeichnet.-Sicherheitsbestimmungen In diesem Jahr finden verstärkte Einlasskontrollen statt. Aus Sicherheitsgründen dürfen folgende Gegenstände nicht mitgebracht werden * keine harten, sperrigen und gefährlichen Gegenstände, * keine Getränkeflaschen, Dosen, Tetrapack, Hocker, Kisten, Feuerwerkskörper * keine Rucksäcke und keine Taschen die größer als DIN A 4 sind * keine Film und Videokameras, Bild und oder Tonaufnahmegeräte aller Art * keine Notbooks & Tablets ( Handy / Smartphones sind erlaubt ! ) * keine Waffen (auch Pfefferspray / Laserpointer) * keine Speisen * keine Regenschirme Alle Besucher werden gebeten, sich insbesondere wegen verstärkten Kontrollen auf längere Wartezeiten am Einlass einzustellen.- Neuer Biergarten In diesem Jahr feiert der Event-Biergarten im Außenbereich des Wasserschlosses Klaffenbach seine Premiere. Ab 14 Uhr findet der erste Spatenstich mit Live-Musik durch „Rudi Bartolini (der Muntermacher) statt. Eine Eintrittskarte wird für den Zugang zum Event-Biergarten nicht benötigt