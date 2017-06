40 TRACKS | DIE BESTEN DEUTSCHEN DEEPHOUSE TRACKS | MIT HITS VON GESTÖRT ABER GEIL, GLASPERLENSPIEL, STEREOACT, JULIAN LE PLAY, HIRSCHWELL, MADIZIN, U.V.M.

Club Tools greift diesen Trend erneut auf und vereint die besten deutschen Deep House Hits auf der „Deutsch House Vol. 2“ Compilation.2CDs gefüllt mit den angesagtesten Tracks der aktuellen Deep House Szene von GESTÖRT ABER GEIL, GLASPERLENSPIEL, STEREOACT, JULIAN LE PLAY, HIRSCHWELL, MADIZIN, u.v.m.Various Artists “Deutsch House Vol. 2”Label: Club ToolsVÖ-Datum: 30.06.2017Kat.-Nr.: 1067823CLTEAN-Code: 4250117678234Format: 2 CD-Set & Download (Compilation)TRACKLISTINGCD101 Gestört aber GeiL feat. Voyce – Millionen Farben02 Stereoact – Denkmal03 Anstandslos & Durchgeknallt – Ohne Dich04 Julian le Play – Tausend bunte Träume (MÖWE Remix)05 LIZOT feat. Marius Gröh – Schlaflos06 Fuju – Nie vergessen (feat. Joel Brandenstein) (MADIZIN Mix)07 KENAY – Feuerball (Große Freiheit Mix)08 MADIZIN & Lest – Treffer versenkt09 Bernasconi & Kimoe feat. David Posor – Nur einmal jung10 Hirschwell – Wie die Wolken (Gestört aber GeiL Remix)11 Finger & Kadel, Talstrasse 3-5 – Farbfilm12 Laurenz – Liebe auf Repeat13 Rockstroh feat. Tonberg – Weil ich das Leben mag14 Shugga – Sommerregen (Florian Paetzold Remix)15 Tones Town – Einsame Insel16 Greta – Sonne im Gepäck17 Stereoact feat. Jakob Wiss – Rand der Welt18 Pyjama Pack – Frei19 PaperClap feat. Alicia-Awa – Summertime20 Vogelfrei – Kaltes, Klares WasserCD201 Hirschwell – Wie Du02 Glasperlenspiel – Für immer (Madizin Mix)03 Kerstin Ott – Scheissmelodie (Madizin Mix)04 Tom Thaler & Basil and Robin Schulz – Hier Mit Dir (Robin Schulz Mix)05 Fabian Wegerer – Wenn jetzt für immer wär06 Gestört aber GeiL – So schmeckt der Sommer07 House Rockerz – Schläfst du schon (feat. Tiemo Hauer)08 Vivida feat. Jason Anousheh – Wir09 Stereoact feat. Chris Cronauer – Nummer Eins10 about barbara – Bis der Himmel sich dreht11 Talstrasse 3-5 feat. Ellen Pitches – Berlin Berlin12 AVVAH – Kaleidoskop13 Tiefpass – Tag zur Nacht (Anstandslos & Durchgeknallt Remix)14 Deist & Brandenburg – Herzchen15 Herz Frequenz feat. Sonnenallee – Verliebt in Berlin16 Nachtschicht – Ich fliege (Belmond & Bernasconi Remix)17 Pulsedriver & Chris Deelay – Geiles Gefühl18 HimbeerE!s – Woanders19 HOFF – Rosa (Elfenstaub Remix)20 Eric Chase – Was Geht Ab!