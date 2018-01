25 JAHRE SCOOTER – UND DAS LAUTER ALS JEMALS ZUVOR!-Jubiläumstournee

Anlässlich dieses besonderen Jubiläums erscheint am 15. Dezember 2017 auf drei randvoll gepackten CDs das brandneue Best Of „100% SCOOTER – 25 YEARS WILD & WICKED!“ Mit 63 Tracks inklusive sämtlicher Hit-Singles sowie einem brandneuen Track bietet diese Zusammenstellung einen fantastischen Überblick über die einzigartige Karriere Deutschlands erfolgreichstem Techno Act.Für die Fans haben sich SCOOTER etwas ganz Besonderes ausgedacht, denn das Album wird es in drei verschiedenen physischen Varianten geben. Neben der 3CD Version wird auch eine auf 1.000 Einheiten streng limitierte, nummerierte Limited Deluxe Box erscheinen. Die Limited Deluxe Box kommt mit einer hochwertigen Collectors-Box und enthält für alle SCOOTER Fans die ultimativen Items für dieses einmalige Jubiläum:So sind CD 1-3 randvoll mit allen Hits sowie einem brandneuen Track gespickt, CD 4 enthält 11 All-Time SCOOTER Classics, exklusiv eingespielt von Starpianistin und Echo Klassik-Preisträgerin OLGA SCHEPS. Produziert und arrangiert sind die Stücke vom 2-fachen Echo-Klassik Preisträger SVEN HELBIG. CD 5 liefert das exklusive DJ Set „Who The Fuck Is H.P. Baxxter?“ inklusive Scooter Hits, B-Seiten, Raritäten und mehr! Die Limited Deluxe Box enthält außerdem einen exklusiven 112-seitigen Bildband als Zeitdokument mit Bildern aus 25 Jahren Bandgeschichte, Lyrics und Diskografie. Zusätzlich erhält der Fan noch eine exklusive MC mit einem SCOOTER Mega-Mix sowie ausgewählten „Hands On Scooter“ Tracks. Abgerundet wird die Box mit einer LP inklusive der von OLGA SCHEPS exklusiv aufgenommenen 11 All-Time SCOOTER Classics!Neben dem 3CD-PACKAGE sowie der streng limitierten LIMITED DELUXE BOX erscheint außerdem noch ein fettes, hochwertiges 5CD Package inklusive Booklet mit Bildern aus 25 Jahren Bandgeschichte. Es enthält - neben allen SCOOTER Hits auf 3CDs - außerdem die exklusiv von Starpianisten OLGA SCHEPS 11 aufgenommenen SCOOTER Classics sowie den „Who The Fuck Is H.P. Baxxter?“ DJ Mix!Dieses besondere Jubiläum 100% SCOOTER – 25 YEARS WILD & WICKED wird von einer ausgedehnten Tour im Februar 2018 durch die größten Hallen in Deutschland, Österreich und der Schweiz begleitet.SCOOTER Arena-Tour 201815.02.18 Berlin – Velodrom16.02.18 Hamburg- Barclaycard Arena*17.02.18 Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle19.02.18 Zürich (CH) – Hallenstadion20.02.18 Wien (A) – Gasometer23.02.18 Rostock – Stadthalle24.02.18 Stuttgart - Porsche Arena*25.02.18 Stuttgart - Porsche Arena (Zusatzkonzert)26.02.18 München- Zenith(* bereits ausverkauft)To be continued!