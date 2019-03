Anzeige

2. Burgauer Poerty Slam am kommenden Donnerstag in Burgau

Der 1. Burgauer Slam im Juni letzten Jahres war ein voller Erfolg, und allen Beteiligten war klar, dass dieser Slam nicht der letzte sein sollte. Und am Donnerstag den 21. März um 20:00 Uhr ist es so weit! Der 2. Burgauer Slam ist am Start. Auch diesmal werden sich Dichterinnen und Dichter dem Publikum stellen. Die Regeln sind einfach, Slammerinnen und Slammer tragen selbst verfasste Texte vor, Accessoires sind nicht erlaubt und die Zeit für jeden Vortrag ist auf 6 Minuten begrenzt. Auch das Publikum muss aktiv werden, indem es den oder die Siegerin kürt. Freuen Sie sich in der gemütlichen Atmosphäre der ausbaubar in Burgau auf einen spannenden und unterhaltsamen Abend. Der Eintritt ist frei – Spenden werden gesammelt.



21. März 2019 20:00 Uhr ausbaubar im neuen Theater Burgau Robert-Bosch-Straße 2 Burgau

Gefällt mir