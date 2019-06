- JEBROER 4 LIFE - Das Kind eines Teufels meldet sich mit neuem Studioalbum zurück!

Außerdem featured das Album auch die brandneue Single „Soldat“ zusammen mit den Hardstyle Pionieren DJ Paul Elstak und Dr Phunk! Der Track fasst das Album in seiner Härte und Energie perfekt zusammen!Weitere Kollaborationen mit Le Shuuk, Youth of Today, Mr. Polska oder den Outsiders machen das Album mehr als abwechslungsreich!Auf zahlreichen Festivals wie z.B. dem BigCityBeats World Club Dome und weiteren Gigs wird JEBROER sein Album JEBROER 4 LIFE zum Besten geben und die Crowd komplett in seinen Bann ziehen!Wer einmal JEBROER Fan ist, der bleibt es ein Leben lang – oder mit anderen Worten: JEBROER 4 LIFE!Extra für seine zahlreichen Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat JEBROER das Video zur deutschen Version von „Soldat“ gedreht: https://youtu.be/AJNhio6hMUw Tracklist JEBROER 4 LIFE:1. Jebroer - Intro (Engeltje)2. Jebroer, Dj Paul Elstak, Dr Phunk – Engeltje3. Jebroer, Dj Paul Elstak, Dr Phunk – Soldaat4. Jebroer feat. Le Shuuk – Legend5. Jebroer feat. Wesley Klein, Snelle – Superheld6. Jebroer, Dr Phunk - Leven Na De Dood7. Jebroer, Anita Doth – Marathon8. Jebroer, Mr. Polska - Die Hard9. Jebroer feat. De Jeugd Van Tegenwoordig - Uit Mijn Dak10. Jebroer – Heartcore11. Jebroer, Outsiders – Flitsmeister12. Jebroer - Skit (Polizei)13. Jebroer – Polizei14. Jebroer, Warface – Moshpit15. Jebroer feat. Mula B, Lowriderz - Fuck Jullie Allemaal16. Jebroer, Dj Paul Elstak – Kind Eines Teufels17. Jebroer, Dj Paul Elstak, Dr Phunk – Engel18. Jebroer, Dj Paul Elstak, Dr Phunk – Soldat19. Jebroer, Dr Phunk – Leben Nach Dem Tod20. Jebroer, Anita Doth – Ein Marathon21. Scooter & Jebroer – My GabberJetzt