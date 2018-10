Viele Christbäume sollen wieder Günzburgs Altstadt schmücken Deko-Patenschaften gesucht – Stadt Günzburg spendet Fichten

„Mit unserer neuen Weihnachtsbeleuchtung und dem großen Christbaum auf dem Marktplatz sieht unsere Innenstadt, vor allem wenn es langsam dunkel wird, im Advent schon besonders schön aus. In diesem Jahr wollen wir die bereits bekannten und beliebten kleinen Christbäume aber wieder einmal zusätzlich zur Verfügung stellen“, sagt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig.„Damit aus den Fichten aus dem stadteigenen Wald advent- und weihnachtlich schön geschmückte Christbäume werden, suchen wir Paten, die gerne mit kunsthandwerklichen, pfiffigen oder liebevollen Eigenkreationen aktiv werden wollen“, erklärt Beate Agemar, die Wirtschaftsbeauftragte der Stadt Günzburg. „Dabei sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Neben diversen Naturmaterialien können Sterne, Kugeln und Selbstgebasteltes verwendet werden“, ergänzt Agemar.Für Schulen und Kindertagesstätten kann sich das Schmücken sogar besonders lohnen. Eine Jury um Wirtschaftsbeauftrage Beate Agemar wird die ausgefallensten und schönsten Christbäume der Schulen und Kindergärten prämieren. Die Siegerehrung findet im Rahmen der Altstadtweihnacht am 5. Dezember statt.Wer Interesse an einer oder mehreren Patenschaft/en hat, sollte sich bis spätestens 12. November bei der Wirtschaftsförderstelle des Rathauses melden. Die Anlieferung der Weihnachtsbäume übernimmt der städtische Bauhof in der KW 48. Die Bäume sind bereits mit einem Holzständer versehen und können somit gleich dekoriert werden. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig bittet alle Paten, die Bäume bis zum ersten Advent am 2. Dezember 2018 zu schmücken, damit sich die Altstadt bereits zu Beginn der Adventszeit festlich präsentiert. Nach dem 6. Januar 2019 dekorieren die jeweiligen Paten die Bäume wieder ab und der Bauhof holt die Fichten samt Ständer ab. Interessierte Paten können sich bis spätestens 12.11.2018 bei der Wirtschaftsförderstelle des Rathauses, Tel.: 08221/903154 oder SchillingS@rathaus.guenzburg.de, verbindlich melden mit Angabe der Anzahl der gewünschten Bäume, Wunschstandort/e und Kontaktdaten der jeweiligen Paten für evtl. Rückfragen und Detailabstimmungen. Änderungen, beispielsweise aus verkehrsrechtlicher Sicht, müssen vorbehalten werden.