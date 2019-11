Anzeige

Patrozinium am kommenden Sonntag in der Stadtpfarrei St. Martin Günzburg

Die Stadtpfarrei St. Martin Günzburg zur Feier des Patroziniums am Sonntag, 10.11.2019, in St. Martin ein.



Der Festgottesdienst, umrahmt vom ökumenischen Kirchenchor, findet um 10.15 Uhr in St. Martin mit anschließendem gemeinsamen Mittagessen von 11.30-13.30 Uhr und Kaffee und Kuchen von 14-16 Uhr im Pfarrheim St. Martin statt.



Geschlossen wird der Tag vom Martinsumzug des Kindergartens St. Martin um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin. Der Pfarrgemeinderat von St. Martin lädt sehr herzlich zur Mitfeier ein.

